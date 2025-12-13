Murió el actor Peter Greene, recordado por su papel en "La Máscara"

El representante, que había contactado al actor hace pocos días, lo recordó con cariño: “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”. Edwards agregó que Greene “también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”.

La carrera de Greene, se consolidó gracias a su talento para encarnar personajes oscuros y complejos. En 1994, alcanzó el estrellato de Hollywood con dos grandes interpretaciones: la de Zed, el guardia de seguridad violador, en la película multipremiada “Pulp Fiction” de Quentin Tarantino, y la de Dorian Tyrell, el principal rival del personaje de Jim Carrey en “La Máscara”. Ambos papeles lo fijaron en el imaginario colectivo como el arquetipo del villano cinematográfico de la época.

Más allá de estos grandes éxitos comerciales, Greene protagonizó la cinta “Clean, Shaven” (1993), donde su papel de un hombre con esquizofrenia acusado de asesinato fue elogiado por la crítica por su exigencia física y psicológica. El New York Times destacó que Greene elevó su personaje hasta convertirlo en “alguien convincentemente angustiado y volátil”. Otras apariciones destacadas incluyen su rol como Redfoot en “The Usual Suspects”, un intermediario clave que pone en marcha la trama central de asalto.

También participó en “Training Day” (Día de entrenamiento), interpretando al detective Jeff, miembro de la brigada corrupta liderada por Denzel Washington. En una de las escenas más recordadas de este film, Greene pronuncia la frase “Bésame, cariño” antes de simular recibir un disparo con un chaleco antibalas.

Nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Greene inició su trayectoria en la actuación a los veinte años mientras residía en Nueva York. A Greene le sobreviven un hermano y una hermana, según confirmó su representante. A lo largo de los años 2000 y 2010, Peter Greene continuó activo en la industria, participando en producciones de cine y televisión