El ventilador apuntando hacia el cuerpo puede ser perjudicial

Por qué no se debe dormir con el ventilador apuntando a la cara

Cuando duermes con el ventilador apuntando hacia tu cara, el aire seco irrita los senos paranasales y las vías respiratorias, haciendo que el produzca más mucosidad. Esto puede derivar en dolores de cabeza y congestión.

El ventilador remueve y expulsa polvo, ácaros y polen, que son inhalados, desencadenando o agravando alergias, tos y estornudos, dando paso a otros problemas como asma o sinusitis.

Pero todo no termina ahí, ya que el flujo continuo de aire puede causar que los músculos se tensen y contraigan, provocando rigidez, calambres y dolor en el cuello y hombros cuando te despiertas.

El aire constante del ventilador también puede resecar la piel y los ojos, sobre todo si se duerme con la boca entreabierta. Por esto, se recomienda ubicarlo en otro lado y activar el modo rotación.

Dónde ubicar el ventilador para evitar problemas al dormir

Para evitar problemas al dormir con ventilador, ubícalo lejos de tu cuerpo (al menos 1.5 metros), nunca directamente sobre la cara o cuello, y usa el modo oscilante o apunta hacia el techo/pared para que el aire circule suavemente.

Por otro lado, es importante siempre mantenerlo limpio y utilizar el temporizador para evitar estos problemas de salud e, incluso, moderar el gasto de electricidad en tu casa.