Paritaria docente: el Gobierno mejoró la propuesta y vuelven a reunirse el 16

Losnrepresentantes gremiales informaron que bajarán a las bases el ofrecimiento y presentarán una respuesta el próximo martes 16 de diciembre a las 15 horas, cuando se reanude el cuarto intermedio.

El Gobierno y gremios docentes participaron de una nueva negociación paritaria

Este viernes 12 de diciembre, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET concretaron una nueva reunión en el marco de la paritaria 2025, que pasó a cuarto intermedio.

La propuesta ofrecida por el Gobierno fue una actualización del valor índice para diciembre de 2025, aplicando el coeficiente de variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Además una mejora de 5 puntos en el código E60, que quedará establecido en 44 puntos desde diciembre de este año.

En este marco, los representantes gremiales informaron que bajarán a las bases el ofrecimiento y presentarán una respuesta el próximo martes 16 de diciembre a las 15 horas, cuando se reanude el cuarto intermedio.

El encuentro fue presidido por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

Además de los Ministros participan de la reunión: el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas; y el asesor Jurídico del Ministerio de Educación, Martín Recabarren.

En tanto que por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Veronica Jofré; y el asesor Técnico, Walter Rios. Por AMET, lo hacen el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Adjunto, Adrian Ruiz; y el secretario Gremial, Francisco Campos.

Por su parte, de UDA asisten la secretaria General, Karina Navarro; la secretaria de Nivel Superior, Elizabeth González; la asesora Pedagógica, Vanesa Marano; y el asesor Legal, Guillermo Meritello.

