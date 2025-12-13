Paritaria docente: el Gobierno mejoró la propuesta y vuelven a reunirse el 16

En este marco, los representantes gremiales informaron que bajarán a las bases el ofrecimiento y presentarán una respuesta el próximo martes 16 de diciembre a las 15 horas, cuando se reanude el cuarto intermedio.

El encuentro fue presidido por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

Además de los Ministros participan de la reunión: el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas; y el asesor Jurídico del Ministerio de Educación, Martín Recabarren.

En tanto que por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Veronica Jofré; y el asesor Técnico, Walter Rios. Por AMET, lo hacen el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Adjunto, Adrian Ruiz; y el secretario Gremial, Francisco Campos.

Por su parte, de UDA asisten la secretaria General, Karina Navarro; la secretaria de Nivel Superior, Elizabeth González; la asesora Pedagógica, Vanesa Marano; y el asesor Legal, Guillermo Meritello.