La decana de la Facultad de Ingeniería, Dra. Andrea Díaz, el vicedecano, Dr. Eric Laciar, y autoridades de Decanato felicitaron a los docentes-investigadores del Instituto de Automática de la UNSJ-CONICET, Dr. Ricardo Carelli, Dr. Pedro Bocca y Dr. Carlos Soria, por la obtención de la patente de invención de su desarrollo tecnológico denominado “Método para la aplicación de tratamientos líquidos de acción foliar y brazo motorizado de configuración adaptable”.
Un robot agrícola obtuvo patente internacional y marca un hito en innovación
La Facultad de Ingeniería y el CONICET celebraron la aprobación de la patente de un desarrollo tecnológico único en el mundo: un robot capaz de aplicar pesticidas de manera precisa, reduciendo contaminación y riesgos para los trabajadores rurales.