Un robot agrícola obtuvo patente internacional y marca un hito en innovación

El robot agrícola, fruto de años de investigación, fue reconocido como propiedad de la Universidad Nacional de San Juan, el CONICET y los investigadores de la Facultad de Ingeniería. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) otorgó la patente el 29 de agosto de 2025, tras un riguroso proceso que confirmó que no existe una innovación similar en el mundo.

Con esta patente, la Facultad de Ingeniería suma siete de las nueve que posee la UNSJ, consolidándose como la unidad académica con mayor cantidad de patentes en la institución. Cinco de ellas fueron logradas en los últimos cinco años, y actualmente tres más están en trámite.