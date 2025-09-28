La Selección Argentina Sub 20 venció a Cuba en su debut en el Mundial

Lejos de replegarse, el equipo mantuvo su intensidad. A los 41 minutos, otra vez Sarco apareció para marcar el 2-0, esta vez tras un preciso centro de Dylan Gorosito.

Cuando parecía que Argentina se iba al descanso con una ventaja cómoda, el defensor cubano Karel Pérez descontó en el último minuto del primer tiempo, dejando el resultado 2-1 al entretiempo y sumando tensión al complemento.

En la segunda mitad, el conjunto nacional resistió el intento de reacción de Cuba, cuidó la ventaja con solidez defensiva y, sobre el final, liquidó el partido con un golazo de Ian Subiabre a los 90 minutos, que selló el 3-1 definitivo.

Próximos partidos del Grupo D

Con esta victoria, Argentina suma tres puntos en el inicio de la fase de grupos y se prepara para su próximo compromiso, que será el miércoles 1 de octubre ante Australia, nuevamente desde las 20:00 horas. Cerrará la zona el sábado 4 de octubre frente a Italia, siempre en el mismo horario.