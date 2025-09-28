Con goles de Alejo Sarco por duplicado e Ian Subiabre sobre el final, la Selección Argentina Sub 20 venció este domingo 3-1 a Cuba en su estreno en el Mundial de la categoría, que se disputa en Chile. Pese a jugar con un hombre menos durante casi todo el partido, el equipo dirigido por Diego Placente mostró solidez, carácter y contundencia para quedarse con los primeros tres puntos del Grupo D.
La Selección Argentina Sub 20 venció a Cuba en su debut en el Mundial
El equipo de Diego Placente, venció por 3 a 1 a Cuba en primer encuentro del Mundial Sub 20 que se diputa en Chile.