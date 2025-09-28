"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Selección Argentina Sub20

La Selección Argentina Sub 20 venció a Cuba en su debut en el Mundial

El equipo de Diego Placente, venció por 3 a 1 a Cuba en primer encuentro del Mundial Sub 20 que se diputa en Chile.

Con goles de Alejo Sarco por duplicado e Ian Subiabre sobre el final, la Selección Argentina Sub 20 venció este domingo 3-1 a Cuba en su estreno en el Mundial de la categoría, que se disputa en Chile. Pese a jugar con un hombre menos durante casi todo el partido, el equipo dirigido por Diego Placente mostró solidez, carácter y contundencia para quedarse con los primeros tres puntos del Grupo D.

El encuentro se jugó en el Estadio Elías Figueroa Brander, en la ciudad de Valparaíso.

Argentina comenzó el partido de manera inmejorable: a los 4 minutos, Alejo Sarco abrió el marcador con un gol tempranero tras una buena combinación ofensiva. Sin embargo, a los 12 minutos, la Albiceleste sufrió un golpe inesperado: el defensor Santiago Fernández fue expulsado, dejando al equipo con 10 jugadores durante más de una hora de juego.

Te puede interesar...

Lejos de replegarse, el equipo mantuvo su intensidad. A los 41 minutos, otra vez Sarco apareció para marcar el 2-0, esta vez tras un preciso centro de Dylan Gorosito.

Cuando parecía que Argentina se iba al descanso con una ventaja cómoda, el defensor cubano Karel Pérez descontó en el último minuto del primer tiempo, dejando el resultado 2-1 al entretiempo y sumando tensión al complemento.

En la segunda mitad, el conjunto nacional resistió el intento de reacción de Cuba, cuidó la ventaja con solidez defensiva y, sobre el final, liquidó el partido con un golazo de Ian Subiabre a los 90 minutos, que selló el 3-1 definitivo.

Próximos partidos del Grupo D

Con esta victoria, Argentina suma tres puntos en el inicio de la fase de grupos y se prepara para su próximo compromiso, que será el miércoles 1 de octubre ante Australia, nuevamente desde las 20:00 horas. Cerrará la zona el sábado 4 de octubre frente a Italia, siempre en el mismo horario.

Temas

Te puede interesar