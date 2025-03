La Corte de Justicia tomó juramento a dos jueces y una fiscal

El acto se realizó este miércoles en la Sala de Situación y Acuerdos de la Corte de Justicia, en el que se dio lectura a las resoluciones de la Cámara de Diputados de San Juan y a la Providencia de la Corte de Justicia de San Juan, conforme lo previsto en el artículo 206 de la Constitución Provincial y el inciso 5° del artículo 24 de la Ley Nº 2352-O, para desempeñar el cargo.

La presidenta de la Corte, García Nieto, expresó: “No es la culminación de la carrera judicial, es el principio de una nueva etapa, con nuevos desafíos, con todo el bagaje de experiencias que uno trae (...) Invitarlos, a que no olviden toda la experiencia que traen, pero que tampoco lo tomen como un ‘ya llegué’ sino que todo está por hacerse, todo está por decirse. Nosotros, como Poder Judicial, tenemos la obligación y la gran responsabilidad de ser la última garantía del ciudadano. A mí me gusta decir que si no somos nosotros, ¿quién? Creo que esa pregunta nos debe resonar siempre en nuestro diario decidir, en cada proceso. Es un acto institucional de gran importancia, porque es reforzar no sólo lo jurisdiccional, sino el gran trabajo que se hace desde el Ministerio Público. Y que es lo que le da garantía a los ciudadanos, que cada uno de los hechos, o de los inconvenientes, o de los problemas, en este caso en el fuero Penal, van a contar con magistrados y con funcionarios que están a la altura de las circunstancias y que van a poder ayudar. Confiamos en que va a ser así ”.