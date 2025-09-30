La Caja de Acción Social remata movilidades con base de hasta 800 mil pesos

Durante la jornada se pondrán a disposición del público más de 40 vehículos, entre automóviles, camionetas, furgonetas, utilitarios, motocicletas y ciclomotores, pertenecientes al parque automotor del Ministerio de Salud. Todos los bienes se rematarán al mejor postor, con valores base desde $150.000 hasta $800.000, según el lote.

La exhibición previa se realizará los días 6, 7 y 8 de octubre de 14:00 a 18:00 horas, y el 9 de octubre de 09:00 a 13:00 horas, en el predio ubicado en calle Corrientes 1090 Este (Ex Urbino), Capital. Esta instancia permitirá a los interesados conocer el estado y características de cada movilidad antes del remate.