En el marco de las acciones destinadas a optimizar el uso de los recursos estatales y dar transparencia a la gestión de bienes públicos, la Caja de Acción Social, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, anunció un nuevo remate oficial de movilidades. La subasta tendrá lugar el miércoles 9 de octubre de 2025 a las 16:30 horas en la sede de la Gerencia de Préstamos (Mendoza 451 Sur, Capital).
La Caja de Acción Social remata movilidades con base de hasta 800 mil pesos
