En el hospital de Albardón se realizó la primera cirugía laparoscópica

Cirujanos: Mauro Marcuzzi, Marianela Zamora; Instrumentadora Lic Verónica Morales, Lic Graciela Fernández; anestesista, Hernán Álvarez, técnico en anestesia, Roque Apasa y Enfermera de recuperación Marianela Tejada

El Hospital Ventura Lloveras también cuenta con este nuevo equipamiento, que sumado a la radioscopía dinámica -Arco en C- permite brindar mayor seguridad a los procedimientos quirúrgicos y por ende a cada uno de los pacientes que acceden al sistema de salud provincial.

A través de la Dirección de Prestaciones Periféricas, dependiente de la Secretaría de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, el Ministerio de Salud adquirió recientemente las Torres de Laparoscopía. Este equipamiento posibilita la realización de cirugías de mediana complejidad en distintas especialidades, como cirugía general, urología y ginecología.

La incorporación de este equipamiento de última generación permite a los equipos médicos de ambos hospitales desarrollar procedimientos que garantizan una recuperación más rápida, menor tiempo de internación y reducción de costos hospitalarios, mejorando así la calidad de atención para los pacientes.

El director de Prestaciones Periféricas, José Caif, destacó que el lineamiento principal del ministro de Salud, Amílcar Dobladez, y del secretario de Medicina Preventiva, Pablo Arroyo, es avanzar en la descentralización de la cirugía. De esta manera, hospitales de alta complejidad, como el Dr. Guillermo Rawson y el Marcial Quiroga, podrán enfocarse en prestaciones más complejas, mientras que los hospitales periféricos reforzarán su capacidad resolutiva en beneficio de la comunidad.