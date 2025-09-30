La investigación por el caso de la nena de 2 años atropellada en en calle Mary O’Graham, en Capital, avanza con la detención de dos personas vinculadas al vehículo involucrado, un Chevrolet Prisma que se dio a la fuga tras el hecho.
Detuvieron a dos personas por el caso de la niña atropellada en Capital
Uno de ellos es Martín Guerrero, fue detenido por ser el titular del vehículo y de la licencia. A su vez, por la causa hay otro detenido de apellido Pérez, quien fue sorprendido mientras le quitaba las calcamonías al remis. Buscan definir quien manejaba.