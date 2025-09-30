"
Detuvieron a dos personas por el caso de la niña atropellada en Capital

Uno de ellos es Martín Guerrero, fue detenido por ser el titular del vehículo y de la licencia. A su vez, por la causa hay otro detenido de apellido Pérez, quien fue sorprendido mientras le quitaba las calcamonías al remis. Buscan definir quien manejaba.

La investigación por el caso de la nena de 2 años atropellada en en calle Mary O’Graham, en Capital, avanza con la detención de dos personas vinculadas al vehículo involucrado, un Chevrolet Prisma que se dio a la fuga tras el hecho.

Según informaron fuentes judiciales, Guerrero fue detenido en su domicilio en Rivadavia, sin oponer resistencia, mientras que Pérez fue aprehendido en el barrio Luz y Fuerza, en Pocito, en momentos en que manipulaba el ploteado del vehículo. Por esta razón, Pérez quedó vinculado a la causa por el delito de encubrimiento.

Ahora, la Justicia deberá determinar quién conducía la unidad al momento del siniestro, ocurrido este lunes alrededor de las 14:50, cuando la menor fue embestida mientras jugaba en la vía pública.

Tras el hecho, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde le diagnosticaron lesiones leves y permanece en observación bajo protocolo médico, a la espera de su evolución.

El padre de la menor, Nicolás Emiliano Valdez, fue quien radicó la denuncia en la Comisaría 2ª, lo que dio inicio a la investigación.

