Argentina

Argentina enfrentará a Australia en el Mundial Sub-20

La Selección argentina Sub-20 se medirá este miércoles, desde las 20, con Australia en el Mundial. La Albiceleste buscará su segundo triunfo en Chile.

La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Australia, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20, con el objetivo de conseguir un triunfo que la deje con un pie y medio en los octavos de final.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso, está programado para las 20 y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro designado fue el español José María Sánchez Martínez.

La Selección argentina, dirigida por Diego Placente, llega tras el trabajado triunfo por 3-1 ante Cuba, partido en el que jugó gran parte con uno menos por la expulsión del defensor Santiago Fernández.

Pese a estar casi todo el encuentro con uno menos, la Albiceleste logró un resultado muy positivo que la deja en buena posición de cara a las posibilidades de terminar entre los primeros del grupo.

La gran figura del cruce fue el delantero Alejo Sarco, autor de un doblete: abrió el marcador apenas inició el partido y sobre el cierre de la primera mitad amplió la ventaja con un buen cabezazo. Ian Subiabre liquidó el encuentro a los 90 minutos con un potente remate al primer palo.

Con un nuevo triunfo, la Selección argentina quedará prácticamente clasificada a los octavos de final, instancia a la que acceden los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Por su parte, Australia cayó en su debut 1-0 ante Italia, que se impuso gracias al penal convertido por el mediocampista Mattia Mannini a los 10 minutos.

El miércoles tendrá mucha actividad: a las 17 jugarán España – México e Italia – Cuba, mientras que a las 20 se enfrentarán Brasil y Marruecos.

