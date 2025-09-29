San Juan Cerca llega a 9 de Julio con todas las dependencias ministeriales

Esa jornada estarán disponibles controles de salud con médicos clínicos, vacunación y la gestión de turnos con especialistas para patologías más complejas. Se podrá consultar sobre diferentes programas vigentes para personas con discapacidad, para asociaciones mutuales y cooperativas, para emprendedores sociales; también sobre tarifas sociales, reclamos, planes y facilidades de pago de las empresas de agua potable y energía, también del IPV.
Se podrá pedir certificado de antecedentes, verificación de vehículos, localización de objetos robados. Se podrá gestionar la Tarjeta Sube, renovar o solicitar el nuevo DNI, copias de partidas de nacimiento, casamiento y defunción, regulación dominial; consultar sobre el Programa Aprender, Trabajar y Producir, asesoramiento y denuncias en Defensa al Consumidor, también cuentas de Ciudadano Digital, Rentas, Patentes, Impuestos, entre otros. Se podrá pedir información sobre planes educativos, desbloquear netbooks, asistencia de gabinetes técnicos interdisciplinarios y distintos trámites para docentes (foja de servicio, registro de títulos, planilla prontuarial, legalización de copias, consulta de expedientes, certificación de títulos, resumen de licencias, planta funcional).
También se podrá pedir turnos para esterilización de perros y gatos, vacunas antirrábicas, pipetas y antiparasitarios, turnos de chipeos de perros potencialmente peligrosos; consultar sobre planes de forestación.