San Juan Cerca llega a 9 de Julio con todas las dependencias ministeriales

El operativo se montará en la escuela Granaderos de San Martín, de 8:30 a 13.30.

Trámites y gestiones de todos los ministerios se podrán realizar en la Escuela Granaderos de San Martín, en el departamento 9 de julio, el próximo martes 30 de septiembre. La atención será de 8:30 a 13:30, sin la necesidad de trasladarse de oficina en oficina ni de tener turno previo porque es a demanda y por orden de llegada. Este establecimiento educativo está ubicado en la Diagonal San Martín antes de la Diagonal Sarmiento.

Allí se instalarán dependencias de los ministerios de Familia y Desarrollo Humano, Salud; Gobierno; Producción, Trabajo e Innovación; Economía, Finanzas y Hacienda; Educación; Turismo, Cultura y Deporte; Infraestructura, Agua y Energía; además de las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la de Seguridad y Orden Público. Además, estarán el EPRE y OSSE. Esta iniciativa es coordinada por la Dirección de Políticas para la Equidad.

Es fundamental que los interesados concurran ese día con DNI, fotocopia del mismo y toda la documentación con la que cuenten y que esté relacionada con la consulta que necesitan resolver. Si deben hacer trámites familiares, deberán llevar la documentación necesaria de quien corresponda.

Esa jornada estarán disponibles controles de salud con médicos clínicos, vacunación y la gestión de turnos con especialistas para patologías más complejas. Se podrá consultar sobre diferentes programas vigentes para personas con discapacidad, para asociaciones mutuales y cooperativas, para emprendedores sociales; también sobre tarifas sociales, reclamos, planes y facilidades de pago de las empresas de agua potable y energía, también del IPV.

Se podrá pedir certificado de antecedentes, verificación de vehículos, localización de objetos robados. Se podrá gestionar la Tarjeta Sube, renovar o solicitar el nuevo DNI, copias de partidas de nacimiento, casamiento y defunción, regulación dominial; consultar sobre el Programa Aprender, Trabajar y Producir, asesoramiento y denuncias en Defensa al Consumidor, también cuentas de Ciudadano Digital, Rentas, Patentes, Impuestos, entre otros. Se podrá pedir información sobre planes educativos, desbloquear netbooks, asistencia de gabinetes técnicos interdisciplinarios y distintos trámites para docentes (foja de servicio, registro de títulos, planilla prontuarial, legalización de copias, consulta de expedientes, certificación de títulos, resumen de licencias, planta funcional).

También se podrá pedir turnos para esterilización de perros y gatos, vacunas antirrábicas, pipetas y antiparasitarios, turnos de chipeos de perros potencialmente peligrosos; consultar sobre planes de forestación.

