El presidente Javier Milei adelantó hoy que tras los comicios del 26 de octubre deberá crear “otro equipo” para ocupar el Gabinete Nacional, al tiempo que negó que haya una lucha interna entre su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.
Se vienen cambios en el gabinete nacional después de las elecciones
“Este es un Gabinete en el que sus integrantes trabajan muy bien juntos, y lo que tengo que volver hacer es crear otro equipo que tenga esta compacidad”, remarcó el presidente Milei.