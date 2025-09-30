Sportivo Desamparados avanza con las obras en sus instalaciones en la previa de su participación en el Torneo Regional Amateur. El Puyutano inauguró la refacción y modernización de los baños de la Platea y la Popular norte del estadio José Nehín. Las mejoras se realizaron tanto en el baño de caballeros como en el de damas.
Desamparados inauguró la refacción de los baños de la platea
