Desamparados inauguró la refacción de los baños de la platea

Desamparados puso en funcionamiento los baños de damas y caballeros del sector de la Platea y la Popular norte de su estadio.

Sportivo Desamparados avanza con las obras en sus instalaciones en la previa de su participación en el Torneo Regional Amateur. El Puyutano inauguró la refacción y modernización de los baños de la Platea y la Popular norte del estadio José Nehín. Las mejoras se realizaron tanto en el baño de caballeros como en el de damas.

El acto se desarrolló durante la noche del lunes y contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, el intendente de Rivadavia Sergio Miadowsky y César Aguilar, el coordinador de Gabinete Municipal de la Ciudad de San Juan.

Desamparados obra baños 3

La nueva Comisión Directiva de Desamparados, que encabeza el presidente Martín Sassul, comenzó a cumplir con lo anunciado antes de las elecciones. El Puyutano mejoró el campo de juego del Serpentario, también los baños y puso en funcionamiento la aplicación para los socios.

