"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > sanjuanina

Apareció en Buenos Aires la sanjuanina que se había ido de su casa

La joven, de 18 años, viajó por voluntad propia a Buenos Aires. Según explicaron fuentes oficiales, ya hubo contacto con ella.

Priscila Solange Barzola, la joven de 18 años oriunda de Chimbas, fue hallada en Buenos Aires, este lunes por la tarde. La familia, vivió horas de incertidumbre tras haber sido reportada como desaparecida. La última vez que fue vista fue alrededor de las 6 de la mañana del domingo en su domicilio del barrio Talacasto.

Buscan a una joven de 18 años desaparecida en Chimbas

Ante la denuncia, personal de Búsqueda de Personas de la Policía de San Juan inició una investigación para dar con su paradero. Como resultado de las tareas de rastreo, se logró establecer que la joven viajó a la provincia de Buenos Aires.

Te puede interesar...

Las autoridades también confirmaron que se conoce el hotel donde se está alojando y que ya se realizaron tres videollamadas con ella, a través de las cuales se constató su estado de salud y ubicación.

Además, efectivos de la división de Búsqueda de Personas de la Policía de Buenos Aires mantuvieron contacto directo con la joven y realizaron una entrevista presencial. Según lo declarado por Priscila, se encuentra en la ciudad porteña por su propia voluntad.

Temas

Te puede interesar