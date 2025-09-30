Priscila Solange Barzola, la joven de 18 años oriunda de Chimbas, fue hallada en Buenos Aires, este lunes por la tarde. La familia, vivió horas de incertidumbre tras haber sido reportada como desaparecida. La última vez que fue vista fue alrededor de las 6 de la mañana del domingo en su domicilio del barrio Talacasto.
Apareció en Buenos Aires la sanjuanina que se había ido de su casa
La joven, de 18 años, viajó por voluntad propia a Buenos Aires. Según explicaron fuentes oficiales, ya hubo contacto con ella.