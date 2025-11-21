"
La apuesta híbrida de Renault se robó miradas en el predio ferial

Renault presentó su línea Hybrid & Tech en la Fiesta del Sol, incluida la nueva Koleos, y anunció beneficios especiales y asesoramiento en vivo para quienes visiten su stand.

En plena transmisión en vivo desde el predio ferial de la Fiesta Nacional del Sol, Canal 8 recorrió uno de los stands más concurridos de la jornada: el espacio de Renault, donde la firma exhibe su línea Hybrid & Tech, la apuesta tecnológica que la marca impulsa en el mercado local.

Alberto, responsable de Marketing de Renault en San Juan, explicó que la presencia en la fiesta se da de la mano de Frank Motor, concesionario oficial de la marca en la provincia. “Contentos, un año más de poder estar. En esta oportunidad tenemos la dicha de presentar nuestra línea Hybrid y Tech, todo lo que es la parte híbrida de Renault, que es lo que se viene”, señaló durante la entrevista.

La principal novedad de la marca es la incorporación de la nueva Renault Koleos, modelo que concentra la atención de quienes recorren la muestra. Desde la firma destacaron que el público puede acercarse para conocer los vehículos, despejar dudas y proyectar la posibilidad de acceder a un modelo híbrido a futuro.

En ese sentido, Alberto remarcó que durante la noche ofrecen “beneficios especiales, modificaciones y suscripciones al 50%”, invitando a los interesados a consultar en detalle las opciones disponibles. “Todos los que estén interesados, los invitamos a que se acerquen y puedan informarse a la familia Renault”, agregó.

Más allá del evento, la marca recordó que los interesados pueden acercarse a las oficinas comerciales ubicadas en General Mosconi 2890 Sur, donde asesores especializados brindan información sobre planes financieros, opciones de cero kilómetro y vehículos usados en excelente estado. También se pueden solicitar test drives de las unidades exhibidas.

Consultado sobre si es posible para muchas familias concretar la compra de un vehículo híbrido, Alberto sostuvo que la firma trabaja para facilitar ese paso: “Es posible. Nosotros lo hacemos posible para que se puedan subir al próximo Renault”, afirmó.

El stand se mantiene como uno de los más visitados de la jornada y forma parte del corredor automotriz que cada año concentra fuerte interés del público dentro del predio ferial.

