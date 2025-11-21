La apuesta híbrida de Renault se robó miradas en el predio ferial

En ese sentido, Alberto remarcó que durante la noche ofrecen “beneficios especiales, modificaciones y suscripciones al 50%”, invitando a los interesados a consultar en detalle las opciones disponibles. “Todos los que estén interesados, los invitamos a que se acerquen y puedan informarse a la familia Renault”, agregó.

Más allá del evento, la marca recordó que los interesados pueden acercarse a las oficinas comerciales ubicadas en General Mosconi 2890 Sur, donde asesores especializados brindan información sobre planes financieros, opciones de cero kilómetro y vehículos usados en excelente estado. También se pueden solicitar test drives de las unidades exhibidas.

Consultado sobre si es posible para muchas familias concretar la compra de un vehículo híbrido, Alberto sostuvo que la firma trabaja para facilitar ese paso: “Es posible. Nosotros lo hacemos posible para que se puedan subir al próximo Renault”, afirmó.

El stand se mantiene como uno de los más visitados de la jornada y forma parte del corredor automotriz que cada año concentra fuerte interés del público dentro del predio ferial.