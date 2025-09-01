Juan Castañares: "Estamos definiendo los artistas nacionales"

Otro de los puntos destacados será la Elección de la Emprendedora del Sol, considerada un pilar fundamental de la provincia por sus proyectos locales. Asimismo, en el Teatro Bicentenario se presentarán artistas locales y nacionales, reforzando el protagonismo cultural de San Juan.

En el área de gastronomía, se confirmaron cuatro categorías, y los auspiciantes mostraron un interés creciente en formar parte de la propuesta, que además se ampliará con nuevas iniciativas.