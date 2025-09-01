"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > FNS

Juan Castañares: "Estamos definiendo los artistas nacionales"

El subsecretario de Turismo adelantó detalles de la Fiesta Nacional del Sol 2025, que incluirá escenarios para toda la familia, espectáculos centrales en el Velódromo y la elección de la Emprendedora del Sol.

El subsecretario de Turismo, Juan Castañares, diálogo con Infinito TV que la Fiesta Nacional del Sol 2025 se desarrollará bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, contará con varios escenarios: un espacio clásico, un escenario energético y un escenario familiar. Además, en el Velódromo a las 21 horas se presentará el espectáculo central.

Otro de los puntos destacados será la Elección de la Emprendedora del Sol, considerada un pilar fundamental de la provincia por sus proyectos locales. Asimismo, en el Teatro Bicentenario se presentarán artistas locales y nacionales, reforzando el protagonismo cultural de San Juan.

En el área de gastronomía, se confirmaron cuatro categorías, y los auspiciantes mostraron un interés creciente en formar parte de la propuesta, que además se ampliará con nuevas iniciativas.

Te puede interesar...

La Fiesta Nacional del Sol 2025 se perfila como un evento integral, que combina música, cultura, emprendimiento y gastronomía, pensado para residentes y visitantes de todas las edades.

Mirá la entrevista completa:

Embed

Temas

Te puede interesar