El subsecretario de Turismo, Juan Castañares, diálogo con Infinito TV que la Fiesta Nacional del Sol 2025 se desarrollará bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, contará con varios escenarios: un espacio clásico, un escenario energético y un escenario familiar. Además, en el Velódromo a las 21 horas se presentará el espectáculo central.
Juan Castañares: "Estamos definiendo los artistas nacionales"
El subsecretario de Turismo adelantó detalles de la Fiesta Nacional del Sol 2025, que incluirá escenarios para toda la familia, espectáculos centrales en el Velódromo y la elección de la Emprendedora del Sol.