Este viernes 19 de septiembre comenzó con una temperatura mínima de 18.2°C en San Juan, bajo un cielo despejado y con condiciones ventosas. Según datos del SMN, el viento sopla del sector sur a una velocidad de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h a lo largo de la jornada.
A pesar del viento sur, la máxima trepará hasta los 26°C este viernes
La mañana arrancó con 18.2°C y ráfagas del sur de hasta 50 km/h. El pronóstico oficial anticipa una jornada soleada y cálida en San Juan.