A pesar del viento sur, la máxima trepará hasta los 26°C este viernes

Pese al alerta por viento sur, el calor seguirá presente. La máxima está prevista en 26°C, con humedad del 72% y una presión atmosférica de 939.7 hPa. La visibilidad se mantiene óptima en 15 kilómetros.

La salida del sol se registró a las 07:27 y se ocultará a las 19:29. Para los próximos días, el pronóstico anticipa que las temperaturas seguirán en ascenso, consolidando el ambiente primaveral en la provincia.