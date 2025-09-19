"
A pesar del viento sur, la máxima trepará hasta los 26°C este viernes

La mañana arrancó con 18.2°C y ráfagas del sur de hasta 50 km/h. El pronóstico oficial anticipa una jornada soleada y cálida en San Juan.

Este viernes 19 de septiembre comenzó con una temperatura mínima de 18.2°C en San Juan, bajo un cielo despejado y con condiciones ventosas. Según datos del SMN, el viento sopla del sector sur a una velocidad de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h a lo largo de la jornada.

Pese al alerta por viento sur, el calor seguirá presente. La máxima está prevista en 26°C, con humedad del 72% y una presión atmosférica de 939.7 hPa. La visibilidad se mantiene óptima en 15 kilómetros.

La salida del sol se registró a las 07:27 y se ocultará a las 19:29. Para los próximos días, el pronóstico anticipa que las temperaturas seguirán en ascenso, consolidando el ambiente primaveral en la provincia.

