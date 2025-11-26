Diputados tratarán convenios y proyectos clave en la sesión del jueves

Según se informó, el acuerdo tiene como objetivo “llevar a cabo acciones coordinadas de asistencia técnica y colaboración mutua para desarrollar, en el ámbito de sus competencias, los objetivos que le son propios”.

Acuerdo con Fundación Proniño San Juan – CONIN

También llegará al recinto el proyecto que propone aprobar el convenio entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Fundación Proniño San Juan–Centro CONIN. El acuerdo busca fortalecer políticas orientadas a la prevención y erradicación del hambre infantil, en línea con la Ley N°1606-S y el Programa Mil Días, enfocados en garantizar la adecuada alimentación y cuidados de salud en la primera infancia.

Declaraciones de interés

Durante la sesión se considerarán distintos proyectos de Resolución. Entre ellos, se destacan iniciativas que buscan declarar de interés:

Las actividades del espacio común de exposiciones Todos los Sentidos, Le Brunch, en San Juan.

La proclamación del 2025 como Año Internacional de las Cooperativas, reconociendo el aporte del movimiento cooperativo y la labor del IMFC y Banco Credicoop.

El proyecto audiovisual, educativo y terapéutico Integrándonos, impulsado por la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli.

Las actividades por el 70º aniversario de AFS Programas Interculturales Argentina–Uruguay.

El XXIII Congreso Geológico Argentino, que se realizará en San Juan en 2027.

La 22° Conferencia Internacional sobre Robótica Avanzada ICAR 2025, con sede en el Instituto de Automática de la UNSJ.

Las Fiestas Patronales en honor a Santa Bárbara, en Pocito; la maratón Santa Lucía Corre de Noche; el 156° aniversario de Santa Lucía; y el 8° Concurso Provincial del Asador Sanjuanino, organizado por la Municipalidad de San Martín.

Comunicaciones y prórroga del período de sesiones

Además, los legisladores analizarán comunicaciones enviadas por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ y la Universidad Católica de Cuyo, que elevan postulantes al “Diploma de Honor Republicano Dr. Eduardo Luis Leonardelli – Dr. Pablo Ramella”.

En el tramo final del orden del día, se tratará la Resolución que extiende el período ordinario de sesiones 2025 hasta el 30 de diciembre.

Ingreso de nuevos proyectos a comisión

Entre los expedientes que tomarán estado parlamentario figura el proyecto del Poder Ejecutivo para ratificar el convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud y el Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar García, que será analizado por las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, y de Salud y Discapacidad.

También será girado a comisión un proyecto del Bloquismo para declarar de interés el trabajo escolar ¿Por qué le tenemos miedo?, orientado a la prevención y concientización sobre la presencia del alacrán.

Finalmente, ingresarán proyectos de Comunicación que solicitan al Ejecutivo: