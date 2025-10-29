La Fiesta Nacional de la Tradición ya palpita una nueva edición y, como cada año, el trabajo comenzó mucho antes de noviembre. El intendente de Háchal, Matías Espejo, explicó que el evento se desarrollará del 8 al 15 de noviembre, con dos fines de semana de actividades que incluyen el tradicional desfile gaucho, la elección de la Paisana Nacional de la Tradición y un amplio espectáculo artístico en la plaza departamental y el anfiteatro.
Jáchal se prepara con reservas al tope y habilitarán casas de familia
El intendente de Jáchal, Matías Espejo, confirmó que los alojamientos están prácticamente completos para los días de la Fiesta Nacional de la Tradición.