Jáchal se prepara con reservas al tope y habilitarán casas de familia

“Se vive con muchísimo entusiasmo y una gran participación popular”, destacó Espejo en radio Sarmiento, quien remarcó que la fiesta mantiene su esencia cultural y popular, con accesibilidad económica y un entorno amigable con el ambiente

El jefe comunal confirmó que las reservas de hospedaje están al tope, según informó la Cámara de Turismo del departamento. Por eso, el municipio trabaja en un relevamiento de casas de familia que puedan sumarse como alojamiento alternativo. “Estamos en un proceso de empadronamiento y luego se difundirá cómo contactarse con quienes ofrezcan hospedaje”, señaló Espejo.