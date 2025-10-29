"
Jáchal se prepara con reservas al tope y habilitarán casas de familia

El intendente de Jáchal, Matías Espejo, confirmó que los alojamientos están prácticamente completos para los días de la Fiesta Nacional de la Tradición.

La Fiesta Nacional de la Tradición ya palpita una nueva edición y, como cada año, el trabajo comenzó mucho antes de noviembre. El intendente de Háchal, Matías Espejo, explicó que el evento se desarrollará del 8 al 15 de noviembre, con dos fines de semana de actividades que incluyen el tradicional desfile gaucho, la elección de la Paisana Nacional de la Tradición y un amplio espectáculo artístico en la plaza departamental y el anfiteatro.

“Se vive con muchísimo entusiasmo y una gran participación popular”, destacó Espejo en radio Sarmiento, quien remarcó que la fiesta mantiene su esencia cultural y popular, con accesibilidad económica y un entorno amigable con el ambiente

El jefe comunal confirmó que las reservas de hospedaje están al tope, según informó la Cámara de Turismo del departamento. Por eso, el municipio trabaja en un relevamiento de casas de familia que puedan sumarse como alojamiento alternativo. “Estamos en un proceso de empadronamiento y luego se difundirá cómo contactarse con quienes ofrezcan hospedaje”, señaló Espejo.

Además, el intendente adelantó que el fin de semana de cierre incluirá un homenaje al Chango Huaqueño, la escenificación del poema Romance de Todos los Caballos y el tradicional espectáculo Fuego de los Caminos, que reúne a cientos de artistas locales.

