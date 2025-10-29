"
Cierran temporalmente la fuente de la Plaza de Santa Lucía por tareas de mantenimiento

Desde este miércoles 29 de octubre se realizarán trabajos de limpieza, reparación e impermeabilización para preservar el correcto funcionamiento del espacio, uno de los más emblemáticos del departamento.

La Municipalidad de Santa Lucía anunció el cierre temporal de la fuente de la Plaza Departamental a partir del miércoles 29 de octubre, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento que aseguren su conservación y buen funcionamiento.

A cinco años de su inauguración, el espacio requiere trabajos de limpieza de bombas, mantenimiento de cañerías, limpieza de válvulas automáticas e impermeabilización del piso y de las cubas, según informaron desde el Municipio.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente de la gestión del intendente Juan José Orrego con el cuidado del patrimonio público y la preservación de los espacios más representativos de la ciudad.

