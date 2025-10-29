La Municipalidad de Santa Lucía anunció el cierre temporal de la fuente de la Plaza Departamental a partir del miércoles 29 de octubre, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento que aseguren su conservación y buen funcionamiento.
San Juan 8 > San Juan > fuente
Cierran temporalmente la fuente de la Plaza de Santa Lucía por tareas de mantenimiento
Desde este miércoles 29 de octubre se realizarán trabajos de limpieza, reparación e impermeabilización para preservar el correcto funcionamiento del espacio, uno de los más emblemáticos del departamento.