Ya se pueden pagar las boletas del IPV con descuentos especiales

Página web: ingresar a pagoboletas.sanjuan.gob.ar, donde se pueden descargar las boletas anuales, semestrales y del mes en curso hasta el día de su vencimiento.

Correo electrónico: solicitar las boletas o información de deudas enviando un correo a [email protected].

Atención presencial: retirar las boletas en las ventanillas de la Mesa de Atención Unificada (entrepiso, núcleo 4 del Centro Cívico) o en la Mesa de Informes, ubicada en la planta baja del mismo edificio.

Además, el IPV pone a disposición múltiples canales de pago para adaptarse a las necesidades de los adjudicatarios:

San Juan Servicios: permite pagar la cuota mensual con la boleta impresa o informando el DNI del titular de la vivienda. Las deudas solo pueden cancelarse con la boleta impresa.

Home Banking (Red Link): a través de las aplicaciones de los bancos adheridos, se puede pagar la cuota mensual, semestral y anual hasta el día de su vencimiento.

Plus Pago: este sistema permite abonar las boletas ingresando a la página del IPV.

Lotipago (agencias de quiniela): requiere presentar la boleta impresa para pagar cuotas mensuales o deudas.

Débito Automático: para los clientes del Banco San Juan, las cuotas se debitan directamente el día 15 de cada mes, con intentos adicionales a fin de mes y en el mes siguiente. Otros bancos realizan un único intento en la fecha del primer vencimiento.