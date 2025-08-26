"
Intentó separar una pelea de estudiantes y terminó con un fuerte golpe en la cabeza

El hecho ocurrió en la intersección de Libertador y Tucumán. Un hombre mayor intervino para frenar la pelea, pero cayó al piso y sufrió un duro impacto en la cabeza.

Durante la tarde-noche del lunes, una insólita situación sorprendió a quienes circulaban por el microcentro sanjuanino. En la esquina de avenida Libertador y Tucumán, dos adolescente comenzaron a empujarse y a golpearse en plena vía pública, en medio de la mirada de decenas de personas que transitaban por el lugar.

Un hombre mayor, que pasaba por el lugar, decidió intervenir para separar a los estudiantes. Sin embargo, en medio del forcejeo, perdió el equilibrio, tropezó y cayó pesadamente contra el piso, golpeando su cabeza.

El hecho generó preocupación entre los transeúntes, que asistieron al hombre tras la caída.

