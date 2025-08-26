Durante la tarde-noche del lunes, una insólita situación sorprendió a quienes circulaban por el microcentro sanjuanino. En la esquina de avenida Libertador y Tucumán, dos adolescente comenzaron a empujarse y a golpearse en plena vía pública, en medio de la mirada de decenas de personas que transitaban por el lugar.
Intentó separar una pelea de estudiantes y terminó con un fuerte golpe en la cabeza
El hecho ocurrió en la intersección de Libertador y Tucumán. Un hombre mayor intervino para frenar la pelea, pero cayó al piso y sufrió un duro impacto en la cabeza.