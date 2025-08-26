Un fuerte accidente de tránsito sacudió la tranquilidad de la Villa Mascarell, en Rawson, durante la mañana de este martes. En la intersección de calles Salvador María del Carril y Chacabuco, un automóvil Renault y una camioneta Toyota Hilux protagonizaron un violento choque que dejó varias personas heridas.
Una bebé y una embarazada resultaron heridas en un choque en Rawson
El siniestro ocurrió en la Villa Mascarell e involucró a un auto y una camioneta. Varias personas sufrieron lesiones y una de las víctimas quedó atrapada en el habitáculo.