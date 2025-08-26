"
Una bebé y una embarazada resultaron heridas en un choque en Rawson

El siniestro ocurrió en la Villa Mascarell e involucró a un auto y una camioneta. Varias personas sufrieron lesiones y una de las víctimas quedó atrapada en el habitáculo.

Un fuerte accidente de tránsito sacudió la tranquilidad de la Villa Mascarell, en Rawson, durante la mañana de este martes. En la intersección de calles Salvador María del Carril y Chacabuco, un automóvil Renault y una camioneta Toyota Hilux protagonizaron un violento choque que dejó varias personas heridas.

Entre las víctimas se encuentran una bebé y una mujer embarazada. La pequeña debió ser trasladada de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Rawson, mientras que la mujer quedó aprisionada dentro del habitáculo del auto y fue rescatada por efectivos policiales y vecinos que se encontraban en la zona.

Si bien aún no trascendieron las identidades de los conductores ni la cantidad exacta de lesionados, las autoridades confirmaron que la embarazada y la bebé resultaron ser las más afectadas.

Personal policial y de emergencias continúa trabajando en el lugar para establecer las causas del siniestro y asistir a los heridos.

