Una bebé y una embarazada resultaron heridas en un choque en Rawson

Entre las víctimas se encuentran una bebé y una mujer embarazada. La pequeña debió ser trasladada de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Rawson, mientras que la mujer quedó aprisionada dentro del habitáculo del auto y fue rescatada por efectivos policiales y vecinos que se encontraban en la zona.

Si bien aún no trascendieron las identidades de los conductores ni la cantidad exacta de lesionados, las autoridades confirmaron que la embarazada y la bebé resultaron ser las más afectadas.