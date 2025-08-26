Gran participación de los sanjuaninos en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Vóley: con Samuel Guidi Correa en el equipo, Argentina ganó la medalla de plata. Llegó a la final del torneo, en la que cayó 2-3 ante Brasil. Los parciales fueron 25-22, 15-25, 25-22, 25-27 y 3-15 a favor del rival.

Karate: la sanjuanina Jennifer Bolado compitió en la categoría hasta 55 kilos. Fue la única argentina y terminó en el séptimo puesto de la general.

Triatlón: Thomas Castañeda afrontó dos carreras en Paraguay. El miércoles 20 fue la masculina y culminó en el 12° puesto, con un tiempo de 56 minutos y 28 segundos. Fue el quinto mejor sudamericano del clasificador. La prueba mixta con relevos se disputó el viernes 22 y la cuaterna argentina terminó en el 11° puesto. Junto al sanjuanino estuvo Emilia Vargas, Luna Román y Bautista Arbizu.

Vela: Mateo Maldonado (nacido en México, pero nacionalizado argentino y radicado en San Juan desde niño) representó al país en Fórmula Kite, una de las modalidades más exigentes. Tras las cuatro mangas, de vientos irregulares, Maldonado terminó en el quinto puesto de la general.

Ciclismo: en la modalidad pista, los presentes fueron Ludmila Aguirre y Ramiro Videla. Ella participó en persecución por equipos (4° puesto) y en la madison con Abril Garzón (5° puesto). Y él en persecución por equipos, donde consiguió la medalla de plata.

En la ruta también hubo presencia sanjuanina. Videla fue 10° en la prueba en pelotón. En damas, Delfina Dibella terminó 16° en pelotón y en contrarreloj individual ganó la medalla de bronce. En varones, Mateo Kalejman corrió la contrarreloj y ganó la prueba. Sin embargo, fue destituido de la medalla de oro por infringir la regla sobre las medidas de su bicicleta. Unión Ciclista de la República Argentina apeló la decisión y se aguarda por la respuesta.

Con respecto al medallero en general, Argentina culminó en el 5° puesto con 95 medallas, 27 de oro, 38 de plata y 30 de bronce. El país ganador fue Brasil con 175 (70-50-55), segundo terminó Estados Unidos con 142 (54-43-45) y tercero Colombia con 115 (48-27-40).

En la ceremonia de clausura, el Comité de la Organización Deportiva Panamericana informó que la tercera edición de los Juegos Panamericanos Junior se celebrará en 2029 en Guadalajara, México.

Por último, es meritorio resaltar que San Juan aportó más deportistas a la Delegación Argentina. En la primera edición en Cali, Colombia, en 2021, los atletas sanjuaninos fueron seis: Santiago Sánchez, Magalí Balmaceda, Rodrigo Díaz, Maribel Aguirre, en ciclismo; Franco Molina, bicicross; y Lautaro Delgado, triatlón.