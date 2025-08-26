Dengue en San Juan: hay mosquito vector, pero no circulación viral

“El Aedes aegypti es intra y peridomiciliario. Vive dentro y cerca de las casas y se reproduce en cualquier recipiente que acumule agua”, explicó Salvá en una entrevista en el programa Punto de Partida, emitido por Canal 8. Por ello, el llamado es claro: evitar la acumulación de agua y realizar tareas de descacharreo.

El ciclo de vida del mosquito, desde huevo hasta adulto, dura entre 7 a 10 días, y su vida adulta puede extenderse entre 4 a 6 semanas. Durante ese tiempo, puede transmitir virus como dengue, Zika y chikunguña, siendo el dengue el más extendido y de mayor impacto sanitario.

A nivel global, se estima que más de 390 millones de personas contraen dengue cada año, con más de 96 millones de casos clínicos y alrededor de 20 mil muertes. Los síntomas más comunes incluyen fiebre alta repentina, dolor muscular y articular intenso, cefalea, dolor detrás de los ojos, náuseas, vómitos y sarpullido. En los casos graves, puede haber sangrados, shock y muerte.

En el período comprendido entre 2023 y mediados de 2024, el mundo vivió un aumento alarmante en la transmisión del dengue, con más de 13 millones de casos y más de 8.000 muertes en más de 80 países, principalmente en la Región de las Américas, que concentró más del 80% de los casos.