Dengue en San Juan: hay mosquito vector, pero no circulación viral

Desde el programa de vectores indicaron que es fundamental la limpieza de los hogares antes del inicio de la temporada de circulación.

Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional contra el Dengue, una jornada para visibilizar el impacto global de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, Este año, la fecha se enmarca también en el contexto del Día Mundial del Mosquito, celebrado el pasado 20 de agosto, bajo el lema: "Animal pequeño, amenaza global: el mosquito que desafía a la salud pública".

En San Juan, la situación es particular: si bien el mosquito vector está presente en casi toda la provincia, no se registró circulación viral en lo que va de la temporada 2024-2025, una condición que las autoridades sanitarias buscan sostener mediante la prevención.

Liliana Salvá, directora del Programa Provincial de Vectores, destacó que “no sabemos qué nos depara la próxima temporada, pero con prevención, se puede controlar”. La especialista explicó que las medidas preventivas comienzan con la llegada de los primeros calores, y que en San Juan, a pesar del clima seco, el mosquito logró adaptarse con la ayuda involuntaria de las personas, al encontrar en los hogares y sus alrededores espacios húmedos y con agua estancada para colocar sus huevos.

“El Aedes aegypti es intra y peridomiciliario. Vive dentro y cerca de las casas y se reproduce en cualquier recipiente que acumule agua”, explicó Salvá en una entrevista en el programa Punto de Partida, emitido por Canal 8. Por ello, el llamado es claro: evitar la acumulación de agua y realizar tareas de descacharreo.

El ciclo de vida del mosquito, desde huevo hasta adulto, dura entre 7 a 10 días, y su vida adulta puede extenderse entre 4 a 6 semanas. Durante ese tiempo, puede transmitir virus como dengue, Zika y chikunguña, siendo el dengue el más extendido y de mayor impacto sanitario.

A nivel global, se estima que más de 390 millones de personas contraen dengue cada año, con más de 96 millones de casos clínicos y alrededor de 20 mil muertes. Los síntomas más comunes incluyen fiebre alta repentina, dolor muscular y articular intenso, cefalea, dolor detrás de los ojos, náuseas, vómitos y sarpullido. En los casos graves, puede haber sangrados, shock y muerte.

En el período comprendido entre 2023 y mediados de 2024, el mundo vivió un aumento alarmante en la transmisión del dengue, con más de 13 millones de casos y más de 8.000 muertes en más de 80 países, principalmente en la Región de las Américas, que concentró más del 80% de los casos.

