El sanjuanino Jaime Muñoz fue salvado por Lali y sigue en La Voz

El cantante fue el primero rescatado de la noche. La cantante salvó a otros cuatro y dejó a 6 artistas para que el público elija a tres.

Este lunes, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Lali Espósito enfrentó uno de los momentos más desafiantes como coach: tuvo que elegir a cuatro participantes de su equipo para que continuaran en la competencia, luego de haber salvado el domingo a Valentino, quien ya había asegurado su lugar en la próxima etapa.

Tras las presentaciones en vivo de los concursantes durante los Playoffs, la estrella pop seleccionó a cuatro talentos para seguir adelante, mientras que los seis restantes quedaron a disposición del voto del público, que tendrá la responsabilidad de decidir quiénes continúan en el certamen.

"Además de Valentino, quien continúa en el Team Lali es Jaime", anunció la cantante. El joven sanjuanino había emocionado al jurado con su interpretación de La barca, demostrando sensibilidad y técnica vocal. Luego, Lali reveló que también salvaba a Alan, uno de los favoritos del público, quien se lució con su versión de Bad, el icónico tema de Michael Jackson.

A continuación, la artista confirmó que Lola seguiría en el equipo. La joven había conmovido con su interpretación de Don’t You Remember, mostrando una gran conexión emocional con la canción. Finalmente, Lali completó su selección con Rafael, quien interpretó Crazy y recibió elogios por su estilo y presencia escénica.

La decisión no fue fácil, y Lali lo dejó en claro con gestos de emoción y palabras de aliento para todos los participantes.

