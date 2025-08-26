El sanjuanino Jaime Muñoz fue salvado por Lali y sigue en La Voz

Tras las presentaciones en vivo de los concursantes durante los Playoffs, la estrella pop seleccionó a cuatro talentos para seguir adelante, mientras que los seis restantes quedaron a disposición del voto del público, que tendrá la responsabilidad de decidir quiénes continúan en el certamen.

"Además de Valentino, quien continúa en el Team Lali es Jaime", anunció la cantante. El joven sanjuanino había emocionado al jurado con su interpretación de La barca, demostrando sensibilidad y técnica vocal. Luego, Lali reveló que también salvaba a Alan, uno de los favoritos del público, quien se lució con su versión de Bad, el icónico tema de Michael Jackson.