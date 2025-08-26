Este lunes, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Lali Espósito enfrentó uno de los momentos más desafiantes como coach: tuvo que elegir a cuatro participantes de su equipo para que continuaran en la competencia, luego de haber salvado el domingo a Valentino, quien ya había asegurado su lugar en la próxima etapa.
El sanjuanino Jaime Muñoz fue salvado por Lali y sigue en La Voz
El cantante fue el primero rescatado de la noche. La cantante salvó a otros cuatro y dejó a 6 artistas para que el público elija a tres.