"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Homenaje

Pocito rinde homenaje a sus deportistas con la muestra "Gloria, Honor y Gratitud"

La exposición tendrá lugar en el Salón de Actos Municipal, desde este martes a las 19.

Este martes 26 de agosto a las 19, el Municipio de Pocito vivirá una jornada especial con la inauguración oficial del nuevo Salón de Actos Municipal y la apertura de la muestra fotográfica "Gloria, Honor y Gratitud", una emotiva exposición que rinde homenaje a los deportistas y clubes que han marcado la historia del departamento.

El intendente Fabián Aballay será el anfitrión de la ceremonia y ha extendido una invitación abierta a toda la comunidad a participar de este significativo evento, que busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de los protagonistas del deporte pocitano.

La muestra, que se podrá visitar en las instalaciones del municipio, reúne imágenes y testimonios de figuras emblemáticas y entidades deportivas que han dejado huella a nivel local, provincial y nacional. Se trata de una iniciativa que rescata el valor del deporte como motor de inclusión, superación y orgullo colectivo.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar