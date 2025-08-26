Pocito rinde homenaje a sus deportistas con la muestra "Gloria, Honor y Gratitud"

Este martes 26 de agosto a las 19, el Municipio de Pocito vivirá una jornada especial con la inauguración oficial del nuevo Salón de Actos Municipal y la apertura de la muestra fotográfica "Gloria, Honor y Gratitud", una emotiva exposición que rinde homenaje a los deportistas y clubes que han marcado la historia del departamento.
