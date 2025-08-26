Pocito rinde homenaje a sus deportistas con la muestra "Gloria, Honor y Gratitud"

El intendente Fabián Aballay será el anfitrión de la ceremonia y ha extendido una invitación abierta a toda la comunidad a participar de este significativo evento, que busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de los protagonistas del deporte pocitano.

La muestra, que se podrá visitar en las instalaciones del municipio, reúne imágenes y testimonios de figuras emblemáticas y entidades deportivas que han dejado huella a nivel local, provincial y nacional. Se trata de una iniciativa que rescata el valor del deporte como motor de inclusión, superación y orgullo colectivo.