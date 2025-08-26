Este martes, entre las 09:00 y las 13:00, personal de la Dirección Provincial de Vialidad llevará adelante tareas de mantenimiento en la Avenida de Circunvalación, consistentes en el cambio de defensas metálicas.
Trabajos en la Circunvalación: reducen media calzada este martes
La Dirección Provincial de Vialidad informó que este martes se realizará una intervención en la Ruta Nacional A-014 (Avenida de Circunvalación), lo que implicará una reducción de calzada en algunos tramos.