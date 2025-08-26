"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > avenida de Circunvalación

Trabajos en la Circunvalación: reducen media calzada este martes

La Dirección Provincial de Vialidad informó que este martes se realizará una intervención en la Ruta Nacional A-014 (Avenida de Circunvalación), lo que implicará una reducción de calzada en algunos tramos.

Este martes, entre las 09:00 y las 13:00, personal de la Dirección Provincial de Vialidad llevará adelante tareas de mantenimiento en la Avenida de Circunvalación, consistentes en el cambio de defensas metálicas.

Según se detalló, la reducción de media calzada afectará los siguientes sectores:

  • En el anillo externo, sobre el ramal de salida hacia Avenida Libertador Gral. San Martín (oeste).

  • En el ramal de ingreso, pasando Av. Libertador (oeste).

Te puede interesar...

Desde el organismo vial recomiendan a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el lugar y atender a las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

Temas

Te puede interesar