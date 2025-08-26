Desde septiembre cambiará el sistema para docentes y estudiantes del interior

“El grupo de estudiantes y docentes ya es conocido tanto por los prestadores como por la comunidad. Ellos deberán dirigirse a la empresa, registrar sus datos una vez, y de esa manera accederán directamente al pasaje”, explicó Molina en radio Sarmiento.

El esquema contempla la entrega de un solo pasaje de ida y vuelta, considerando que la mayoría de los beneficiarios viaja los lunes y regresa los viernes. “El viaje diario a zonas alejadas es difícil, por eso se pensó en esta modalidad. Si algún docente o estudiante requiere más de un pasaje, se analizará la necesidad y se otorgará, como ya ocurre con el boleto estudiantil en la ciudad”, agregó el funcionario.