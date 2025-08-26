A partir de septiembre, los docentes y estudiantes del interior que utilizan el transporte público contarán con un sistema más ágil para acceder al boleto escolar gratuito. Así lo confirmó el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, quien indicó que los beneficiarios deberán registrarse una sola vez en la empresa prestadora para recibir directamente el pasaje de ida y vuelta.
Desde septiembre cambiará el sistema para docentes y estudiantes del interior
El Gobierno provincial implementará un nuevo esquema que simplifica el acceso al beneficio, con un único pasaje de ida y vuelta para quienes viajan desde zonas alejadas hacia la ciudad.