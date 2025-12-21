Intentó robar carne, forcejeó con un guardia y terminó preso por reincidente

En ese contexto, el vigilador advirtió que uno de los sujetos abrió una heladera donde se exhibía carne sellada al vacío y ocultó un trozo entre sus prendas. Al detectar la maniobra, el personal de seguridad cerró la puerta del local.

El primer individuo que intentó retirarse del comercio protagonizó una discusión con el guardia, pero luego se fue del lugar al no llevar productos sustraídos. Minutos después, el segundo hombre intentó salir y fue retenido por el personal de seguridad, lo que derivó en un forcejeo, con la colaboración de empleados del supermercado para reducirlo.

Tras la requisa, se constató que el sospechoso llevaba piezas de carne ocultas entre la ropa, por lo que se dio aviso al 911. Efectivos de Comisaría 3ª llegaron al lugar y detuvieron a Teo David Páez Celán, conocido en el ambiente delictivo, dando inicio al procedimiento especial de Flagrancia.

Este viernes, el imputado compareció ante el juez de Garantías, donde fue declarado reincidente —ya contaba con una causa previa por lesiones— y aceptó un acuerdo con la Fiscalía. Como resultado, deberá cumplir la pena de 21 días de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.