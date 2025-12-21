Milei celebró la media sanción del Presupuesto y descartó vetarlo
El Presidente confirmó que no vetará el Presupuesto 2026 tras su aprobación en Diputados. Aseguró que mantendrá el déficit cero “reacomodando partidas” y sin subir impuestos.
Luego de la media sanción obtenida por el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei descartó de plano la posibilidad de vetar la iniciativa, pese al revés que sufrió el oficialismo con el rechazo del Capítulo XI, que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.
En declaraciones televisivas, el mandatario celebró la aprobación general del proyecto y ratificó que el Gobierno avanzará con el texto tal como fue aprobado. En ese marco, sostuvo que el equilibrio fiscal seguirá siendo el eje central de su gestión y aseguró que se “acomodarán las partidas” para cumplir con el objetivo de déficit cero, sin recurrir a aumentos impositivos.
El Presupuesto fue aprobado en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. Sin embargo, la exclusión del Capítulo XI representó un golpe político para el oficialismo, que había impulsado esas derogaciones como una herramienta clave para sostener el orden fiscal.
Aun así, Milei destacó el resultado parlamentario y remarcó que el texto aprobado “está construido sobre la base del déficit cero”, al tiempo que afirmó que el superávit primario permitirá afrontar al menos el pago de intereses de la deuda. En ese sentido, reiteró que el déficit “es inmoral” y que el ajuste continuará por la vía del gasto.
Durante la entrevista, el Presidente también aseguró que el Gobierno afrontará sin sobresaltos el vencimiento de deuda previsto para enero, defendió el rumbo económico y anticipó que la inflación podría perforar el 1% mensual a mediados de 2026, tras el impacto ya absorbido por la recomposición tarifaria.
Tensión en el Senado y resistencia a reabrir el Presupuesto
Pese a la postura presidencial, el Gobierno enfrenta un escenario complejo en el Senado. Tras la eliminación completa del Capítulo XI en Diputados, la Casa Rosada intentó sin éxito revertir esa decisión en la Cámara alta.
En una reunión virtual con jefes de bloque, la titular del oficialismo en el Senado planteó la preocupación del Ejecutivo por el impacto fiscal que implica sostener las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Según estimaciones oficiales, el costo superaría los 7.000 millones de pesos, afectando el equilibrio presupuestario que promueve el Gobierno.
La respuesta de los bloques opositores fue negativa. La mayoría advirtió que reabrir el Presupuesto para modificarlo podría habilitar nuevos cambios y exponer al oficialismo a mayores concesiones, especialmente frente al kirchnerismo.
El dictamen que será tratado en el recinto mantiene el texto aprobado por Diputados y fue acompañado por la oposición dialoguista y fuerzas provinciales, mientras que el Pro firmó en disidencia parcial. Con este escenario, el Gobierno apuesta a sostener el Presupuesto sin modificaciones y resolver el impacto fiscal mediante reasignaciones internas, tal como adelantó el propio Presidente.