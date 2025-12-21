Milei celebró la media sanción del Presupuesto y descartó vetarlo

Aun así, Milei destacó el resultado parlamentario y remarcó que el texto aprobado “está construido sobre la base del déficit cero”, al tiempo que afirmó que el superávit primario permitirá afrontar al menos el pago de intereses de la deuda. En ese sentido, reiteró que el déficit “es inmoral” y que el ajuste continuará por la vía del gasto.

Durante la entrevista, el Presidente también aseguró que el Gobierno afrontará sin sobresaltos el vencimiento de deuda previsto para enero, defendió el rumbo económico y anticipó que la inflación podría perforar el 1% mensual a mediados de 2026, tras el impacto ya absorbido por la recomposición tarifaria.

Tensión en el Senado y resistencia a reabrir el Presupuesto

Pese a la postura presidencial, el Gobierno enfrenta un escenario complejo en el Senado. Tras la eliminación completa del Capítulo XI en Diputados, la Casa Rosada intentó sin éxito revertir esa decisión en la Cámara alta.

image

En una reunión virtual con jefes de bloque, la titular del oficialismo en el Senado planteó la preocupación del Ejecutivo por el impacto fiscal que implica sostener las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Según estimaciones oficiales, el costo superaría los 7.000 millones de pesos, afectando el equilibrio presupuestario que promueve el Gobierno.

La respuesta de los bloques opositores fue negativa. La mayoría advirtió que reabrir el Presupuesto para modificarlo podría habilitar nuevos cambios y exponer al oficialismo a mayores concesiones, especialmente frente al kirchnerismo.

El dictamen que será tratado en el recinto mantiene el texto aprobado por Diputados y fue acompañado por la oposición dialoguista y fuerzas provinciales, mientras que el Pro firmó en disidencia parcial. Con este escenario, el Gobierno apuesta a sostener el Presupuesto sin modificaciones y resolver el impacto fiscal mediante reasignaciones internas, tal como adelantó el propio Presidente.