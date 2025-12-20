Culminó la primera etapa de la restauración de la hostería de Zonda

En el interior del edificio se colocaron pisos nuevos de porcelanato y se realizó una pintura integral. Además, se incorporó un tratamiento estético con piedra en sectores específicos, destacando el área central circular. La cocina fue renovada por completo, con una disposición más funcional, la incorporación de un sector de cocina sin TACC y nuevos espacios de apoyo, depósitos y áreas de servicio.

Asimismo, se refuncionalizaron sectores administrativos, se generaron espacios estancos para el depósito de alimentos, evitando filtraciones de polvo y humedad, y se definieron accesos específicos para carga y descarga, minimizando interferencias con las áreas de uso público.

Restauración exterior y recuperación de carpinterías

Uno de los ejes centrales de la intervención fue la restauración de las carpinterías originales. Las piezas existentes se conservaron y recuperaron siempre que su estado lo permitió. En los sectores donde el deterioro era irreversible, se incorporaron nuevas carpinterías que respetan el diseño original del edificio.

Además, se trabajó en el reacondicionamiento de elementos exteriores y en la conservación del cartel histórico, intervenido bajo criterios patrimoniales.

Fachadas, muros y cubiertas

Se ejecutó un nuevo muro exterior que reemplazó estructuras deterioradas, manteniendo como eje la puesta en valor del volumen circular, principal rasgo distintivo de la hostería. El cerramiento fue revestido con piedra similar a la del cerro, integrando el edificio al paisaje y reforzando su identidad. Este criterio se replicó en sectores del interior, generando continuidad visual entre exterior e interior.

En cuanto a las cubiertas, se realizó la reparación integral de los techos con tejas, reutilizando las piezas existentes. También se incorporó una nueva cintura estructural. Además, se reacondicionaron cielorrasos y estructuras afectadas por filtraciones, lo que permitió resolver problemas históricos de humedad y proteger equipamiento que anteriormente se encontraba expuesto.

Instalaciones, servicios y accesibilidad

La obra incluyó la renovación completa de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas, junto con la ejecución desde cero del sistema de bombas y tanques, con una sala de máquinas cerrada y protegida. Todos los sistemas cuentan con las habilitaciones municipales y de bomberos correspondientes.

También se ejecutó un núcleo sanitario nuevo que incorpora un baño accesible para personas con discapacidad. Se adecuaron rampas y accesos, se reacondicionaron barandas y se incorporó señalética, garantizando condiciones de accesibilidad y seguridad.

Trabajo interministerial y enfoque patrimonial

La renovación es el resultado de un trabajo interministerial entre el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, llevado adelante por la Dirección de Obras Menores, con la colaboración permanente de la Dirección del Parque Provincial Quebrada de Zonda, quienes ejecutaron el proyecto arquitectónico en el marco del master plan del parque.

Dado que el edificio se encuentra en proceso de declaración patrimonial, todas las tareas se desarrollaron bajo pautas definidas por los organismos competentes, priorizando la conservación de elementos originales y el respeto por la arquitectura existente.

La intervención deja atrás soluciones parciales y reparaciones aisladas, consolidando una obra ordenada y coherente que mejora la durabilidad, funcionalidad y calidad arquitectónica del inmueble. Con esta puesta en valor, el Gobierno de San Juan recupera un edificio histórico y sienta las bases para su consolidación como un punto estratégico del sistema turístico y recreativo del parque provincial.