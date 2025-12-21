La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo histórico

Préstamos personales: el 9,9% del financiamiento, casi uno de cada diez, no se cumplió en tiempo y forma. Este segmento experimentó el mayor salto interanual, con un aumento de 6,5 p.p.

Tarjetas de crédito: la morosidad se ubicó en el 7,7%, con un aumento de 6 p.p. en el último año.

Prendarios: la suba fue más moderada, llegando al 4,8% (+1,1 p.p.).

Hipotecarios: mantuvieron una estabilidad relativa, con un ratio cercano al 1%.

image

El fenómeno de la irregularidad no se limitó a los hogares. La morosidad en las empresas también registró un aumento significativo en el último año, pasando del 0,7% al 1,9%. La suba más importante dentro de este rubro se observó en los préstamos prendarios.

Al consolidar la deuda de familias y compañías, el ratio de irregularidad del sistema financiero trepó al 4,5% en noviembre, lo que representa un alza anual de 3 puntos y la cifra más alta registrada desde noviembre de 2021.

Los datos reflejan la situación crediticia de octubre (morosidad familiar) y noviembre (morosidad total), siendo en el primer caso registrados antes de que se verificara el alivio en las tasas de interés implementado luego de las elecciones legislativas.