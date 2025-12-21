La Justicia busca saber quiénes usaban el helipuerto de la mansión de Pilar

El pedido se realizó luego de que el organismo confirmara que el helipuerto cuenta con autorización para operar, pero el registro de despegues y aterrizajes no fue hallado en los allanamientos.

Por otra parte, la Justicia está abocada a determinar a nombre de quién figuran los automóviles hallados, como así también a nombre de quién figuran los servicios contratados en la quinta, como videocable, telefonía celular e Internet. Por el momento, se sabe que la casona figura a nombre de una sociedad denominada, Real Central SRL, que está integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte, y que no serían más que testaferros. Ambos tienen inhibidos todos sus bienes y no pueden salir del país.

Por si fuera poco, la quinta tiene caballerizas con pistas de entrenamiento de equitación y posee un haras con caballos árabes y pura sangre, según consigna el portal Infobae.