Luego de los allanamientos realizados en diferentes sedes de Sur Finanzas y en varios clubes, la Justicia continúa con varios frentes abiertos en busca de datos que permitan establecer quienes son los verdaderos dueños de la casona ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar que figuraría a nombre de dos testaferros, aunque versiones aseguran que tendría relación con las dos máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La Justicia busca saber quiénes usaban el helipuerto de la mansión de Pilar
A pesar de todo lo secuestrado, la investigación intenta determinar quién utilizó el espacio para despegue y aterrizaje de helicópteros.