"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Justicia

La Justicia busca saber quiénes usaban el helipuerto de la mansión de Pilar

A pesar de todo lo secuestrado, la investigación intenta determinar quién utilizó el espacio para despegue y aterrizaje de helicópteros.

Luego de los allanamientos realizados en diferentes sedes de Sur Finanzas y en varios clubes, la Justicia continúa con varios frentes abiertos en busca de datos que permitan establecer quienes son los verdaderos dueños de la casona ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar que figuraría a nombre de dos testaferros, aunque versiones aseguran que tendría relación con las dos máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según informó Infobae, durante un allanamiento en la lujosa mansión, efectivos de la Policía Federal Argentina encontraron 5 autos de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings que, llamativamente son iguales en cuanto a forma y color a los utilizados por uno de los hijos de Toviggino, quien competía en carreras en esa especialidad.

La Justicia tras los pasos del helipuerto

A pesar de todo lo secuestrado, la Justicia intenta determinar quién utilizó el espacio para despegue y aterrizaje de helicópteros que se encuentra dentro del predio. En ese punto el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky solicitó a la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) que le entregue el listado de pilotos que operaron desde ese helipuerto desde que se utilizó por primera vez hasta la actualidad.

Te puede interesar...

El pedido se realizó luego de que el organismo confirmara que el helipuerto cuenta con autorización para operar, pero el registro de despegues y aterrizajes no fue hallado en los allanamientos.

Por otra parte, la Justicia está abocada a determinar a nombre de quién figuran los automóviles hallados, como así también a nombre de quién figuran los servicios contratados en la quinta, como videocable, telefonía celular e Internet. Por el momento, se sabe que la casona figura a nombre de una sociedad denominada, Real Central SRL, que está integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte, y que no serían más que testaferros. Ambos tienen inhibidos todos sus bienes y no pueden salir del país.

Por si fuera poco, la quinta tiene caballerizas con pistas de entrenamiento de equitación y posee un haras con caballos árabes y pura sangre, según consigna el portal Infobae.

Temas