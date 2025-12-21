Dos episodios graves sacudieron a Media Agua y Pocito: hubo heridos

Bastián fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internado en observación. De acuerdo al parte médico, se encuentra fuera de peligro, aunque continúa bajo control preventivo. El padre del menor informó que la conductora ya fue identificada y la causa sigue en investigación para determinar responsabilidades.

El segundo episodio se registró en la madrugada del domingo en Pocito y tuvo como víctima a un efectivo de la Policía de San Juan. El hecho ocurrió cerca de las 0.30, cuando el agente Daniel Vargas se dirigía a cumplir funciones y circulaba en su automóvil.

Al detenerse en la intersección de calles Mendoza e Independencia, fue abordado por dos delincuentes, uno de los cuales lo amenazó con un cuchillo. Durante el forcejeo, los atacantes le sustrajeron el teléfono celular y le asestaron una puñalada de gravedad en el brazo izquierdo, para luego huir del lugar.

El policía fue asistido por vecinos y posteriormente trasladado de urgencia al hospital en clave roja, debido a la importante pérdida de sangre. Vargas presta servicios en la Unidad Operativa Ansilta y permanece bajo atención médica.

La investigación quedó a cargo de la comisaría jurisdiccional y de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que trabaja para identificar y detener a los agresores.