Dos episodios graves sacudieron a Media Agua y Pocito: hubo heridos
Un niño atropellado en Media Agua y un policía herido durante un robo en Pocito marcaron un fin de semana con episodios de violencia y preocupación en distintos puntos de San Juan.
Dos episodios registrados en los departamentos Sarmiento y Pocito, dejaron como saldo un menor hospitalizado y un efectivo policial gravemente herido.
El primero de los casos se produjo durante la noche del sábado en Media Agua, departamento Sarmiento. Un niño de 12 años, identificado como Bastián Cortez, fue atropellado por una motocicleta en inmediaciones de la plaza Papa Francisco, en el barrio San Martín.
El hecho ocurrió alrededor de las 20.30, cuando el menor se encontraba junto a otros niños. Según relataron testigos, la motocicleta era conducida por una mujer que, tras el impacto, se dio a la fuga sin asistir al niño.
Bastián fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internado en observación. De acuerdo al parte médico, se encuentra fuera de peligro, aunque continúa bajo control preventivo. El padre del menor informó que la conductora ya fue identificada y la causa sigue en investigación para determinar responsabilidades.
El segundo episodio se registró en la madrugada del domingo en Pocito y tuvo como víctima a un efectivo de la Policía de San Juan. El hecho ocurrió cerca de las 0.30, cuando el agente Daniel Vargas se dirigía a cumplir funciones y circulaba en su automóvil.
Al detenerse en la intersección de calles Mendoza e Independencia, fue abordado por dos delincuentes, uno de los cuales lo amenazó con un cuchillo. Durante el forcejeo, los atacantes le sustrajeron el teléfono celular y le asestaron una puñalada de gravedad en el brazo izquierdo, para luego huir del lugar.
El policía fue asistido por vecinos y posteriormente trasladado de urgencia al hospital en clave roja, debido a la importante pérdida de sangre. Vargas presta servicios en la Unidad Operativa Ansilta y permanece bajo atención médica.
La investigación quedó a cargo de la comisaría jurisdiccional y de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que trabaja para identificar y detener a los agresores.