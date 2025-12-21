Impuestos 2026: en San Juan, asi serán los cambios en Monotributo y Ganancias
Desde enero se actualizan el Monotributo y Ganancias por inflación. Cambian topes, cuotas y mínimos, con impacto directo en trabajadores y contribuyentes de San Juan.
El comienzo del año trae modificaciones clave en dos de los principales regímenes impositivos del país y con impacto directo en San Juan. A partir de enero, tanto el Monotributo como el Impuesto a las Ganancias se actualizan en función de la inflación, lo que implica nuevos topes, cuotas y mínimos para tributar.
En el caso del Monotributo, la actualización se realiza tomando la inflación acumulada del segundo semestre de 2024, lo que deriva en un incremento del 21,13% en los límites de facturación y en el valor de las cuotas mensuales. Sin embargo, el aumento se verá reflejado recién en el pago de febrero, ya que el tributo se abona a mes vencido. Para la cuota de enero continúan vigentes las escalas actuales.
Con esta actualización, el tope anual de la categoría más baja se eleva a alrededor de $7,8 millones, mientras que la categoría más alta supera los $82 millones anuales. Las cuotas también aumentan de manera proporcional según cada categoría.
Además, se habilita un período de recategorización hasta el 5 de febrero, instancia clave para monotributistas sanjuaninos cuyos ingresos, gastos o parámetros hayan variado durante los últimos 12 meses. El trámite se realiza de forma online y, de no concretarse, la categoría puede ser ajustada de oficio.
Cambios en Ganancias
El Impuesto a las Ganancias también se actualiza desde enero, aunque en este caso tomando la inflación acumulada entre septiembre y diciembre de 2024, con un ajuste del 11,78%. La modificación alcanza al mínimo no imponible, las deducciones y las escalas del impuesto.
Con los nuevos valores, comienzan a tributar quienes superen determinados ingresos brutos mensuales. Para un trabajador soltero sin hijos, el mínimo ronda los $2.280.700, mientras que para una persona casada con dos hijos se ubica cerca de los $3.024.500. Estos montos son especialmente relevantes para empleados del sector público y privado en San Juan, donde los ajustes salariales suelen impactar directamente en el encuadre impositivo.
Qué tener en cuenta
Los cambios buscan acompañar la evolución de precios y evitar que la inflación empuje automáticamente a más contribuyentes a pagar impuestos. Sin embargo, el impacto en el bolsillo dependerá de cada situación particular, por lo que se recomienda revisar ingresos, deducciones y categoría fiscal antes de febrero.
En una provincia como San Juan, donde conviven trabajadores independientes, pequeños comerciantes y empleados en relación de dependencia, estas actualizaciones marcan el pulso fiscal del inicio de 2026.