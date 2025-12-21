Arturo Puig rompió el silencio sobre la muerte de Selva Alemán

Embed - ARTURO PUIG en Sola en los Bares con KARIM GONZÁLEZ -18/12/25| CONEXIÓN ABIERTA

Puig no dudó en señalar que hubo errores en la atención médica inicial. “Yo creo que hubo un error del primer médico que vino a ver lo que le pasaba a ella. El infarto en las mujeres se provoca como en el estómago, un dolor, en los hombres generalmente es el brazo. Selva estaba, ‘Ay, tengo un dolor de estómago, tengo dolor de estómago’, suponíamos que era algo que le cayó mal… vino un médico extranjero, la revisó, le hizo un chequeo, presión. ‘No, no, está bien’, dijo, ‘no hay ningún problema’”, relató.

La situación se agravó rápidamente: “Al rato, Selva se recostó un poco y me dice: ‘Ay, me duele cada vez más, cada vez más’. Siempre el estómago, nunca el pecho. Llamé a la ambulancia, vino la ambulancia y ahí fue donde el tipo me dijo: ‘Es un infarto’. Salimos volando para el sanatorio. Entró y no salió más”, recordó con dolor.

Puig lamentó no haber tenido la información necesaria en ese momento: “Si yo sabía esto del primer médico, nosotros vivíamos a dos cuadras del ICVA, que es el centro cardiológico. La llevaba volando. Pero bueno, evidentemente, viste estos médicos… te toman la presión y te dicen ‘está todo bien’”.

Aunque González sugirió la posibilidad de mala praxis, el actor prefirió no avanzar con acciones legales: “No sé, tendrían que, no sé, hacer… Buscar algo, no sé. No, la verdad que no. Ya está”.

El impacto emocional de la pérdida sigue presente en la vida de Puig. “Justamente esto es lo terrible, que fue tan de golpe y tan inesperado. Yo, ¿viste?, pienso, yo salgo a la calle a hacer, no sé, algún mandado, a alzar al perro y pienso que ella me va a estar esperando. Es un día a día y hora a hora. Una hora estás bien, otro caés, el día está mal, el otro… y así vas viviendo”, confesó.