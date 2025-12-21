El salario pretendido subió en noviembre, pero perdió contra la inflación

Según el nivel de seniority, en noviembre los puestos de supervisor y jefe registraron un salario pretendido promedio de $2.633.088, con una suba mensual del 1,67%. En el segmento semi senior y senior, el promedio fue de $1.811.826, con una baja del 1,02%.

image

En tanto, las posiciones junior alcanzaron los $1.295.552, con un aumento del 3,07%, siendo el segmento con mejor desempeño mensual.

Sectores con mayores y menores pretensiones salariales

En el nivel junior, Recursos Humanos lideró las pretensiones con $1.560.750, seguido por Producción, Abastecimiento y Logística y Administración y Finanzas. En el acumulado anual, Recursos Humanos también encabezó las subas con un incremento del 53,39%, mientras que Tecnología y Sistemas mostró el menor avance.

Para los puestos semi senior y senior, el salario pretendido más alto se dio en Producción, Abastecimiento y Logística con $2.121.154, seguido por Recursos Humanos, Tecnología y Sistemas y Administración y Finanzas. En este segmento, Marketing y Comunicación fue el sector con mayor crecimiento anual.

En las posiciones de supervisión y jefatura, el salario pretendido más alto se registró en Impuestos, con $4.600.000 mensuales.

Los extremos del mercado laboral

Entre los salarios más bajos se encuentran Mantenimiento y Limpieza en el segmento junior, con $825.000, Camareros en niveles semi senior y senior, con $900.000, y Telemarketing en puestos jerárquicos, con $975.000.

En contraste, áreas como Minería, Petróleo y Gas, Planeamiento Económico Financiero y Programación de Producción concentraron las pretensiones más elevadas en los distintos niveles de experiencia.