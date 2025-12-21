El salario pretendido subió en noviembre, pero perdió contra la inflación
El salario pretendido promedio alcanzó en noviembre los $1.798.322 mensuales. Subió 0,11% frente a octubre, pero quedó 2,39 puntos por debajo de la inflación del mes.
El salario pretendido promedio en Argentina se ubicó en $1.798.322 mensuales durante noviembre, con una suba del 0,11% respecto a octubre. Sin embargo, el incremento quedó por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,5%, marcando una pérdida en términos reales.
Pese a ese retroceso mensual, los datos muestran una evolución positiva en períodos más amplios. Entre enero y noviembre de 2025, el salario pretendido acumuló un aumento del 39,85%, superando en 11,95 puntos porcentuales a la inflación del mismo período, que fue del 27,9%. En la comparación interanual, el crecimiento alcanzó el 41,78%, también por encima de la inflación anual del 31,4%.
Según el nivel de seniority, en noviembre los puestos de supervisor y jefe registraron un salario pretendido promedio de $2.633.088, con una suba mensual del 1,67%. En el segmento semi senior y senior, el promedio fue de $1.811.826, con una baja del 1,02%.
En tanto, las posiciones junior alcanzaron los $1.295.552, con un aumento del 3,07%, siendo el segmento con mejor desempeño mensual.
Sectores con mayores y menores pretensiones salariales
En el nivel junior, Recursos Humanos lideró las pretensiones con $1.560.750, seguido por Producción, Abastecimiento y Logística y Administración y Finanzas. En el acumulado anual, Recursos Humanos también encabezó las subas con un incremento del 53,39%, mientras que Tecnología y Sistemas mostró el menor avance.
Para los puestos semi senior y senior, el salario pretendido más alto se dio en Producción, Abastecimiento y Logística con $2.121.154, seguido por Recursos Humanos, Tecnología y Sistemas y Administración y Finanzas. En este segmento, Marketing y Comunicación fue el sector con mayor crecimiento anual.
En las posiciones de supervisión y jefatura, el salario pretendido más alto se registró en Impuestos, con $4.600.000 mensuales.
Los extremos del mercado laboral
Entre los salarios más bajos se encuentran Mantenimiento y Limpieza en el segmento junior, con $825.000, Camareros en niveles semi senior y senior, con $900.000, y Telemarketing en puestos jerárquicos, con $975.000.
En contraste, áreas como Minería, Petróleo y Gas, Planeamiento Económico Financiero y Programación de Producción concentraron las pretensiones más elevadas en los distintos niveles de experiencia.