"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > velódromo

Intensifican los trabajos en el Bicentenario y el Velódromo para dos eventos clave

Avanzan tareas de mantenimiento y acondicionamiento de cara a la Expo Minera y la visita de Los Pumas, que se desarrollarán en el estadio San Juan del Bicentenario y el Vélodromo Vicente Chancay.

El Gobierno de San Juan avanza con un amplio operativo de acondicionamiento en el Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, con vistas a la realización de dos eventos de gran convocatoria: la Expo Internacional San Juan Minera, del 6 al 8 de mayo, y el partido de Los Pumas, previsto para el 11 de julio.

Las tareas son ejecutadas por la Dirección de Control Operativo, mientras que el mantenimiento general de ambos predios está a cargo de la Subdirección de Espacios Recreativos y Culturales.

En el Estadio del Bicentenario, uno de los ejes principales es la preparación del campo de juego para el compromiso internacional de rugby. El proceso incluye el corte del césped existente, la siembra con variedad Meridian Gold —especialmente seleccionada para reforzar la cobertura— y la incorporación de arena para mejorar la nivelación y favorecer el crecimiento. Este trabajo demanda alrededor de dos días de intervención y entre 15 y 20 días de recuperación antes de poder utilizar la superficie, además de cortes posteriores para garantizar condiciones óptimas de competencia.

Te puede interesar...

En paralelo, el estadio también es intervenido de cara a la feria minera. Allí se realizan trabajos de pintura y reacondicionamiento de salones destinados a conferencias, rondas de negocios y encuentros institucionales, incluyendo el espacio previsto para una reunión de gobernadores. A esto se suman ploteos en vidrios, renovación de alfombras y mejoras en pasillos, accesos y el túnel hacia el campo de juego.

Por su parte, en el Velódromo Vicente Chancay se llevan adelante tareas de pintura general, limpieza del perímetro y mejoras en los accesos y circulaciones internas y externas. También se trabaja en el ordenamiento de espacios exteriores, especialmente en el sector de estacionamiento donde se desarrollará parte de la Expo Minera, incluyendo el traslado de equipamiento pesado a zonas más adecuadas.

Durante el evento, el equipo técnico brindará soporte permanente en el predio, garantizando el funcionamiento de servicios esenciales como ascensores, iluminación y climatización.

Con estas intervenciones, la provincia se prepara para recibir a miles de visitantes, en el marco de una planificación que busca fortalecer la infraestructura y consolidar a San Juan como sede de eventos de relevancia nacional e internacional.

Temas

Te puede interesar