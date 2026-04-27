Intensifican los trabajos en el Bicentenario y el Velódromo para dos eventos clave

En paralelo, el estadio también es intervenido de cara a la feria minera. Allí se realizan trabajos de pintura y reacondicionamiento de salones destinados a conferencias, rondas de negocios y encuentros institucionales, incluyendo el espacio previsto para una reunión de gobernadores. A esto se suman ploteos en vidrios, renovación de alfombras y mejoras en pasillos, accesos y el túnel hacia el campo de juego.

Por su parte, en el Velódromo Vicente Chancay se llevan adelante tareas de pintura general, limpieza del perímetro y mejoras en los accesos y circulaciones internas y externas. También se trabaja en el ordenamiento de espacios exteriores, especialmente en el sector de estacionamiento donde se desarrollará parte de la Expo Minera, incluyendo el traslado de equipamiento pesado a zonas más adecuadas.

Durante el evento, el equipo técnico brindará soporte permanente en el predio, garantizando el funcionamiento de servicios esenciales como ascensores, iluminación y climatización.

Con estas intervenciones, la provincia se prepara para recibir a miles de visitantes, en el marco de una planificación que busca fortalecer la infraestructura y consolidar a San Juan como sede de eventos de relevancia nacional e internacional.