Inminente restitución de una parte de los estatales en su cargo

“Se resolvió la cautelar sin darnos una participación a opinar o presentar algún tipo de defensa previa y, estoy seguro que Fiscalía (de Estado) tomará cartas en el asunto, porque debe ser notificada, comparecer en el Juzgado y ejercer las acciones que correspondan al Estado provincial”, explicó Ferrari.

Leé: La baja en nombramientos ahorraría $10.000 millones a la provincia

Por otro lado, sobre cómo actuará el Gobierno, el funcionario explicó cómo trabajan en la revisión e hizo un anuncio. “Por parte del Ejecutivo, debo decir que la Comisión Revisora de las designaciones está funcionando. Tengo el conocimiento que probablemente hoy, el Ministerio de Economía estaría emitiendo una resolución, nominando cuáles son los agentes que van a permanecer en planta permanente”, dijo. Y aclaró que la restitución será gradual, a medida que avance la revisión: “No comprende la totalidad del universo, sino que la Comisión realiza su trabajo de forma gradual”.

En este contexto, Ferrari destacó que “es muy probable que algunos amparistas que estén comprendidos en este amparo (del SEP) y los demás que fueron rechazados en Primera Instancia y que están en revisión en la Cámara feriante, estén comprendidos en la resolución de hoy, que se va a emitir comunicado su permanencia en el cargo, y en cuyo caso esos reclamos quedarían en abstracto”.

Para finalizar, el funcionario subrayó que “la Provincia está convencida que muchos casos habían sido irregulares y que, desgraciadamente, esa gente quedó afuera, pero no por un capricho ni arbitrariedad del Poder Ejecutivo, sino porque el acto de designación es irregular o no tienen la antigüedad de 6 meses que exige la Constitución para adquirir la estabilidad. Por lo tanto, hay facultad del gobernador de nombrar y remover a su personal y, en cuyo caso cuando se estime que ese personal no es necesario para las funciones administrativas, será desafectado”, culminó Ferrari.