Inician estudios clave para avanzar en la perforación del proyecto TMT

Similitudes con Vicuña

La datación de las rocas intrusivas en Toro y Tambo Sur confirma edades magmáticas entre ~25 Ma y ~19 Ma, lo que coincide con los principales sistemas de pórfido cuprífero del Cinturón de Vicuña (Josemaría, Filo del Sol). Estos resultados de datación aumentan aún más el potencial de Toro y Tambo Sur para albergar intrusiones fértiles de mineralización de pórfido cuprífero.

El potencial cuprífero de San Juan

El director general, Arvind Misra, señaló que “el estudio MT/IP que se está llevando a cabo en Toro Sur es un paso clave para desbloquear todo el potencial del proyecto. Estos estudios avanzados nos ayudarán a identificar objetivos de perforación prioritarios dentro de lo que creemos que es un sistema mineralizado extenso y fértil. En combinación con los recientes resultados de datación que confirman la misma ventana magmática que los principales depósitos de pórfido cuprífero del Cinturón de Vicuña —como Josemaría y Filo del Sol— estamos construyendo una sólida base geológica de cara a la perforación que comenzará a finales de este año”.

Misra agregó que con los contratos de perforación próximos a finalizar y la movilización prevista para finales de noviembre, Belararox está bien posicionada para lograr avances significativos en la exploración de “la provincia cuprífera más prometedora de Argentina”.

Por su parte, el gerente de exploración, Chris Blaser, comentó que “el estudio geofísico combinado de magnetotelúrica (MT) y polarización inducida (IP) está avanzando satisfactoriamente en los objetivos de Toro. La recopilación de datos geofísicos ha comenzado y será fundamental para refinar aún más nuestros objetivos para la perforación de seguimiento en el cuarto trimestre de 2025”.