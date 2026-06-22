Agustina Gueglio: cómo la inteligencia artificial está cambiando la minería

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La curiosidad fue uno de los motores que la llevó a elegir la ingeniería. "Siempre me gustó saber el porqué de las cosas. Me gustan mucho las matemáticas y soy muy analítica. Me gusta basarme en datos y en evidencia para tomar decisiones", explicó.

Luego de especializarse en análisis de datos y bases de datos, decidió continuar su formación en Europa. La experiencia le permitió no solo adquirir conocimientos técnicos, sino también observar otras dinámicas laborales. Uno de los aspectos que más le llamó la atención fue la presencia de mujeres en puestos de liderazgo.

"Trabajé en una empresa farmacéutica donde la gerencia general era una mujer y de ocho gerencias, siete estaban ocupadas por mujeres. Para mí fue impactante porque demuestra que se puede liderar y tomar decisiones en los niveles más altos", recordó.

Esa experiencia encontró algunos puntos de contacto en Los Azules. Según explicó, el proyecto cuenta con una participación femenina cercana al 22%, un porcentaje que se ubica por encima del promedio de la industria minera. Además, destacó la presencia de mujeres en cargos de jefatura y supervisión.

La inteligencia artificial ocupa hoy un lugar central en su trabajo diario. Desde su posición, acompaña el desarrollo de herramientas que permiten optimizar procesos, reducir errores y mejorar la toma de decisiones en distintas áreas de la empresa.

"Lo interesante de la inteligencia artificial es que democratiza mucho el acceso al conocimiento. No está limitada a especialistas en tecnología. Cualquier persona puede incorporarla a su trabajo y potenciar sus capacidades", afirmó.

En Los Azules, distintas áreas ya utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa para agilizar tareas, aumentar la eficiencia y dedicar más tiempo al análisis estratégico. Gueglio considera que estas tecnologías representan una oportunidad para ampliar la participación de mujeres y jóvenes en profesiones vinculadas a la ciencia, la ingeniería y los datos.

"Estas herramientas pueden aplicarse en cualquier carrera. Lo importante es estudiar, adquirir conocimientos y después aprovechar la tecnología para crecer profesionalmente", sostuvo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer en la Minería, la ingeniera destacó los avances que se observan en la industria, aunque reconoció que todavía existen desafíos para lograr una mayor participación femenina en sectores técnicos y de liderazgo.

"Hoy las mujeres tienen otra posición y pueden ver a otras mujeres creciendo dentro de la actividad. Eso genera un incentivo muy importante. La tecnología y la inteligencia artificial pueden potenciar muchísimo ese crecimiento", expresó.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes evalúan desarrollar una carrera en estos ámbitos: "Que no se desanimen. La capacitación y la perseverancia son fundamentales. Aprender a utilizar estas herramientas puede abrir muchas oportunidades y permitir llegar muy lejos".

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