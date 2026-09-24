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La provincia será parte de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo

La propuesta conceptual del stand se estructurará a partir de la "sinergia solar". La feria se realizará del 26 al 29 de septiembre.

San Juan se prepara para ser uno de los grandes protagonistas de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) América Latina. El encuentro cumbre del sector se desarrollará del próximo sábado 26 al martes 29 de septiembre en el Predio La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como el escenario continental más relevante para la proyección del turismo, esta feria reúne a más de 59 países y todas las provincias argentinas en una superficie expositiva de 38 mil metros cuadrados, constituyendo el punto de encuentro donde convergen la innovación, la cultura y las oportunidades de negocios. En esta oportunidad, la provincia desembarcará en el Pabellón Azul (Stand 1125) con un espacio financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y coordinado por el Gobierno de San Juan.

La propuesta conceptual del stand se estructurará a partir de la "sinergia solar", tomando la energía del sol sanjuanino como el hilo conductor que conecta y hace brillar cada faceta del desarrollo provincial: desde el turismo y la cultura hasta la producción, el deporte y la minería sustentable.

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En este espacio, el público general y los operadores del sector experimentarán, de manera directa, la oferta sanjuanina. Entre sus principales atracciones, el stand contará con una cápsula inmersiva diseñada para transportar sensorialmente al visitante al corazón de los paisajes locales, áreas interactivas dedicadas al Parque Provincial Ischigualasto y las industrias estratégicas de la provincia, además de una nutrida agenda que incluirá shows en vivo con artistas locales, juegos, sorteos y rondas de presentación a cargo de municipios y prestadores turísticos.

La FIT abrirá sus puertas al público general el sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el horario de 14 a 21 h, brindando una oportunidad única para que las familias planifiquen sus próximas escapadas y conozcan de cerca la identidad sanjuanina.

En tanto, los días 28 y 29, la actividad estará orientada exclusivamente a profesionales del sector turístico, en el horario de 10 a 19 h, con el objetivo de generar alianzas estratégicas, comercializar destinos y potenciar la llegada de inversiones a la región.

A través de esta participación institucional, el Gobierno de San Juan consolida la presencia de la provincia en los mercados nacionales e internacionales. La apuesta por un stand innovador y multidisciplinario refuerza el posicionamiento del destino, impulsa la competitividad del sector privado local y reafirma al turismo como un motor clave para el desarrollo económico y la generación de empleo en todo el territorio provincial.

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