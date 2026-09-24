La provincia será parte de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo

En este espacio, el público general y los operadores del sector experimentarán, de manera directa, la oferta sanjuanina. Entre sus principales atracciones, el stand contará con una cápsula inmersiva diseñada para transportar sensorialmente al visitante al corazón de los paisajes locales, áreas interactivas dedicadas al Parque Provincial Ischigualasto y las industrias estratégicas de la provincia, además de una nutrida agenda que incluirá shows en vivo con artistas locales, juegos, sorteos y rondas de presentación a cargo de municipios y prestadores turísticos.

La FIT abrirá sus puertas al público general el sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el horario de 14 a 21 h, brindando una oportunidad única para que las familias planifiquen sus próximas escapadas y conozcan de cerca la identidad sanjuanina.

En tanto, los días 28 y 29, la actividad estará orientada exclusivamente a profesionales del sector turístico, en el horario de 10 a 19 h, con el objetivo de generar alianzas estratégicas, comercializar destinos y potenciar la llegada de inversiones a la región.

A través de esta participación institucional, el Gobierno de San Juan consolida la presencia de la provincia en los mercados nacionales e internacionales. La apuesta por un stand innovador y multidisciplinario refuerza el posicionamiento del destino, impulsa la competitividad del sector privado local y reafirma al turismo como un motor clave para el desarrollo económico y la generación de empleo en todo el territorio provincial.