Inauguran la nueva etapa del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento

La obra, ejecutada por la empresa Procon, forma parte del plan iniciado en 2017 y contemplado dentro del programa nacional conocido como “Revolución de los Aviones”. Durante más de tres años se llevaron adelante intervenciones que permiten elevar la capacidad operativa del aeropuerto y adecuarlo a estándares similares a los de las principales terminales del país.

aeropuerto 4

En esta etapa se incorporó un nuevo sistema de control de RX, se amplió el sector de Migraciones y se construyó un embarque internacional completamente equipado según las normas vigentes. También se sumaron dos cintas nuevas para el retiro de equipaje y se concretaron mejoras integrales tanto en la pista como en el estacionamiento.