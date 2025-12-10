"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Aeropuerto

Inauguran la nueva etapa del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento

Este miércoles por la mañana, con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, quedará inaugurada la segunda etapa de modernización del aeropuerto sanjuanino.

El Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en Las Chacritas, avanza hacia su transformación definitiva. Este miércoles, cerca de las 10 de la mañana, quedará habilitada la segunda etapa del proyecto de modernización, un trabajo que se desarrolla por fases y que representa una actualización histórica para la terminal aérea de San Juan.

La obra, ejecutada por la empresa Procon, forma parte del plan iniciado en 2017 y contemplado dentro del programa nacional conocido como “Revolución de los Aviones”. Durante más de tres años se llevaron adelante intervenciones que permiten elevar la capacidad operativa del aeropuerto y adecuarlo a estándares similares a los de las principales terminales del país.

aeropuerto 4

En esta etapa se incorporó un nuevo sistema de control de RX, se amplió el sector de Migraciones y se construyó un embarque internacional completamente equipado según las normas vigentes. También se sumaron dos cintas nuevas para el retiro de equipaje y se concretaron mejoras integrales tanto en la pista como en el estacionamiento.

Te puede interesar...

Las renovaciones incluyen tecnología actualizada para optimizar la seguridad y los procesos diarios, además de adecuaciones que aseguran accesibilidad total. Con estas tareas, la terminal suma alrededor de 5.000 metros cuadrados renovados que permitirán agilizar el movimiento de pasajeros y mejorar la experiencia en cada viaje.

aeropuerto 3

Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de que el aeropuerto vuelva a operar vuelos internacionales. Con la finalización de esta etapa, la Provincia queda nuevamente en condiciones de recibir conexiones desde el exterior. Autoridades confirmaron que ya se trabaja en la habilitación de un vuelo directo entre San Juan y Chile, una ruta que sería clave para potenciar el turismo, el intercambio comercial y las actividades deportivas y educativas entre ambos países.

Temas

Te puede interesar