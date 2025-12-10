El Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en Las Chacritas, avanza hacia su transformación definitiva. Este miércoles, cerca de las 10 de la mañana, quedará habilitada la segunda etapa del proyecto de modernización, un trabajo que se desarrolla por fases y que representa una actualización histórica para la terminal aérea de San Juan.
Inauguran la nueva etapa del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento
Este miércoles por la mañana, con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, quedará inaugurada la segunda etapa de modernización del aeropuerto sanjuanino.