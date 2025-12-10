"
Orrego se reunió con Adorni y Santilli en Casa Rosada

El gobernador Orrego se reunió con Adorni y Santilli en Casa Rosada para avanzar en el Presupuesto 2026 y en la adecuación de la ley de glaciares impulsada por el Gobierno nacional.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este miércoles por la tarde de una reunión en Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, con el objetivo de avanzar en temas centrales de la agenda Nación–provincias.

Del encuentro también formó parte la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal, en el marco de las conversaciones previas a las sesiones extraordinarias en el Congreso.

Según informaron desde el Gobierno nacional, los funcionarios analizaron dos ejes principales. El primero fue el Presupuesto 2026, una discusión clave para las provincias por el impacto que tendrá en transferencias, obra pública y financiamiento general. El segundo punto fue el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, una iniciativa impulsada por el presidente Milei que vuelve a ponerse en debate legislativo.

La reunión forma parte de la ronda de contacto que la Casa Rosada mantiene con mandatarios provinciales para ordenar la agenda política antes de que se abra la instancia parlamentaria. En ese contexto, Orrego volvió a plantear la necesidad de que San Juan tenga previsibilidad en materia presupuestaria y claridad sobre los alcances de la normativa ambiental que el Gobierno nacional pretende actualizar.

