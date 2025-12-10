Orrego se reunió con Adorni y Santilli en Casa Rosada

Del encuentro también formó parte la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal, en el marco de las conversaciones previas a las sesiones extraordinarias en el Congreso.

Según informaron desde el Gobierno nacional, los funcionarios analizaron dos ejes principales. El primero fue el Presupuesto 2026, una discusión clave para las provincias por el impacto que tendrá en transferencias, obra pública y financiamiento general. El segundo punto fue el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, una iniciativa impulsada por el presidente Milei que vuelve a ponerse en debate legislativo.