El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este miércoles por la tarde de una reunión en Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, con el objetivo de avanzar en temas centrales de la agenda Nación–provincias.
El gobernador Orrego se reunió con Adorni y Santilli en Casa Rosada para avanzar en el Presupuesto 2026 y en la adecuación de la ley de glaciares impulsada por el Gobierno nacional.