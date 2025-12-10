De la verdura al asado: los valores que deberán mirar los sanjuaninos esta semana

La espinaca, acelga, zapallos y hojas verdes también mantienen rangos amplios según calidad y tamaño.

Frutas: precios elevados en productos importados

Las frutas muestran una variación marcada entre lo local y lo importado. Mientras la sandía se consigue desde $700 a $1.000, productos como kiwi y frutilla alcanzan valores superiores: entre $10.000 y $15.000 y $10.000 a $12.000 respectivamente. Bananas, manzanas y mandarinas se mueven entre los $2.500 y $3.000.

Carnes: cortes con diferencias según tipo y proveedor

En el sector cárnico, el asado figura entre $12.000 y $16.000 el kilo, mientras que la carne blanda ronda entre $12.800 y $16.500. La molida común va desde $4.500 a $6.000, y la especial se ubica en el doble. El pollo continúa siendo la opción más económica, entre $2.400 y $3.100, mientras que la molleja sigue entre los cortes más costosos, de $22.000 a $25.000.

Especias y frutos secos: variación según marca y origen

Las especias muestran amplias franjas de precios. La pimienta negra va de $2.000 a $2.500 los 100 gramos, y el pimentón entre $1.000 y $1.300. Entre los frutos secos, las almendras y nueces rondan los $2.400 a $2.700 cada 100 gramos, mientras que la avena llega a $3.400.

Opciones de compra y horarios

Tanto en la Feria Municipal como en el Mercado de Abasto es posible comprar productos de manera minorista —para el hogar— y mayorista, destinado a abastecer verdulerías, almacenes, supermercados, comedores y gastronomía en general.

Los horarios de funcionamiento son:

Feria Municipal: lunes a sábado, de 6 a 13 horas. Ofrece frutas, verduras, productos de estación, legumbres, cereales y alimentos balanceados.

Mercado de Abasto: lunes a sábado, de 6 a 13 horas. Incluye carnes, embutidos, pescado, pollo, panificados, cafeterías y mercadería general.

Ambos espacios funcionan en calle 25 de Mayo 842-900 (Este), Capital, con estacionamiento interno, sanitarios y vigilancia mediante cámaras de seguridad.