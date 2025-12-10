El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, comunicó que el Paso Internacional Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para circular este miércoles en el horario de 07:00 a 17:00.
Habilitaron Agua Negra con horario restringido y recomendaciones para los viajeros
