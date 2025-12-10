"
Habilitaron Agua Negra con horario restringido y recomendaciones para los viajeros

El Ministerio de Gobierno informó que el cruce internacional por Ruta Nacional 150 estará operativo entre las 07:00 y las 17:00. Solicitan circular con precaución por trabajos de mantenimiento en la zona.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, comunicó que el Paso Internacional Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para circular este miércoles en el horario de 07:00 a 17:00.

Las autoridades remarcaron la importancia de que los conductores transiten con luces bajas encendidas, respeten de manera estricta los límites de velocidad y mantengan una conducción preventiva. Esto se debe a la presencia de personal de Vialidad Nacional que continúa realizando tareas de mantenimiento en distintos tramos del corredor internacional.

Ante cualquier consulta o emergencia, se recordaron los canales oficiales de contacto del Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional, disponible de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, a través de los teléfonos:

0800-222-6272

0800-333-0073

Las autoridades provinciales recomendaron planificar los viajes considerando el horario de habilitación y las condiciones de la ruta.

