Habilitaron Agua Negra con horario restringido y recomendaciones para los viajeros

Las autoridades remarcaron la importancia de que los conductores transiten con luces bajas encendidas, respeten de manera estricta los límites de velocidad y mantengan una conducción preventiva. Esto se debe a la presencia de personal de Vialidad Nacional que continúa realizando tareas de mantenimiento en distintos tramos del corredor internacional.

Ante cualquier consulta o emergencia, se recordaron los canales oficiales de contacto del Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional, disponible de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, a través de los teléfonos: