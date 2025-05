Hermana de Amarfil: "Marcelo fue asesinado por Luchi"

“No soy abogada. Soy simplemente la hermana de Marcelo y estoy aquí porque me arrebataron a mi hermano”, comenzó. Y agregó: “Lo hizo alguien en quien confiamos, alguien a quien consideramos parte de la familia. Marcelo no fue asesinado por un extraño, fue asesinado por “Luchi”, alguien a quien mi hermano le decía “vida”, alguien con quien compartía momentos, proyectos, planes. Fue terrible saber que esa persona lo mató, cómo alguien puede traicionar tanto”, expresó con el dolor a flor de piel.

“Sé que no puedo traer a Marcelo de vuelta, pero sí puedo pedirles que no olviden su muerte y mucho menor esta traición. Un ruego de Justicia por la vida y la confianza robadas. Pido Justicia para honrar la vida que le fue arrebatada, que el mundo sepa que un acto tan cruel tiene consecuencias gravísimas para que nosotros, su familia, podamos encontrar un poco de paz. Les ruego que recuerden la devastación que causó el hecho de que su asesino no fuera un extraño sino alguien que él amaba”, remarcó.

“Si alguien tiene que pedir perdón en esta sala, es ella, por haberle quitado la vida a mi hermano”, finalizó.

Por parte de la defensa, solicitaron que se considere la legítima defensa debido a que fue abusada sexualmente por su amigo, lo que la exoneraría. En segunda instancia, pidió un atenuante al homicidio que sería por emoción violenta, lo que la podría enfrentar a una pena reducida. Si ninguno de esos pedidos de los abogados de Bustos es considerado por los jueces, pidieron la absolución por el beneficio de la duda.

En tanto que el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Francisco Pizarro, solicitó que Bustos sea condenada a cadena perpetua por homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por alevosía

El próximo lunes en la mañana, el Tribunal leerá el veredicto que determinará si Bustos es culpable o inocente del homicidio de Amarfil. En caso de ser considerada culpable, habrá juicio de cesura donde el Tribunal determinará el monto de la pena.