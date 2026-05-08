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De la iglesia al fraude: estafaron a 75 personas por $350 millones y terminaron en el Penal

Francisco Ontiveros y Brisa Ocampo fueron condenados por estafar a 75 personas en cerca de $350 millones mediante falsas inversiones y promesas de ganancias semanales.

La Justicia condenó este viernes a Francisco Ontiveros y Brisa Ocampo, responsables de las firmas “Green House” y “Green House Fintech”, por una millonaria estafa que afectó a 75 personas y provocó un perjuicio cercano a los 350 millones de pesos.

La resolución fue homologada por el juez Federico Rodríguez en el marco de un juicio abreviado acordado entre el fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, y la defensa de los imputados. Ontiveros recibió una pena de 6 años de prisión efectiva, mientras que Ocampo fue sentenciada a 4 años.

La investigación comenzó en marzo con 31 denuncias, pero con el avance de la causa la cantidad de damnificados creció hasta llegar a 75 hechos de estafa. Según Fiscalía, la pareja montó una estructura basada en una “fachada de solvencia” con oficinas en Capital y Santa Lucía para generar confianza, aunque las empresas no tenían CUIT ni registros impositivos.

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El esquema apuntaba especialmente a personas del entorno cercano de los acusados. Aprovechando su vínculo con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, captaron dinero de familiares, amigos y otros fieles, prometiendo ganancias extraordinarias de entre el 4% y el 6% semanal mediante supuestas inversiones mineras y capitales externos que nunca pudieron acreditar.

Además de dinero, recibían vehículos como forma de inversión, entre ellos autos y motos de alta gama. El sistema comenzó a derrumbarse en septiembre de 2025, cuando dejaron de cumplir con los pagos comprometidos.

En medio del colapso, los imputados intentaron evitar denuncias ofreciendo planes de pago inviables, entregando vehículos dañados o incluso devolviendo rodados que pertenecían a otros inversores. La aparición de cheques rechazados terminó de profundizar la situación judicial.

Tras conocerse el fallo, ambos fueron retirados esposados de la sala y trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, donde comenzarán a cumplir sus condenas.

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