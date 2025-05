Luciana Bustos declaró ante el tribunal: "Me defendí, era mi vida"

Ante el tribunal, integrado por los jueces Matías Parrón, Guillermo Adárvez y Gerardo Fernández Caussi (presidente), Bustos habló de forma pausada y segura sobre lo que pasó esa noche y afirmó que actuó en defensa propia.

Según su testimonio, aquella noche salió con Amarfil a cenar y dar una vuelta, ya que él atravesaba un mal momento por la muerte de su madre. “Yo no sabía que había esposas ni un cuchillo en mi auto. No sé de dónde los sacó”, declaró. Bustos aseguró que Amarfil la inmovilizó, colocándole esposas y subiéndose sobre ella dentro del vehículo. “Le pedí que se bajara, que me llevara a mi casa, que no entendía la reacción. Estaba muy asustada”.